Пришлось прыгать. Омичка в суде добилась компенсации за неудачный выход из электрички

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Суд установил, что инцидент случился около полутора лет назад, осенью 2022 года. Женщина выходила из электрички, следовавшей по маршруту «Кормиловка-Омск», однако на нужной станции обнаружила отсутствие платформы для пассажиров. Ей пришлось прыгать с вагона.
К сожалению, прыжок получился неудачным. Заявительница получила травмы и более полугода находилась на амбулаторном лечении, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Женщина оценила причиненный ей вред в 700 000 рублей.
В суде ответчик категорически не признавал свою вину, уверяя, что омичка сама виновата в произошедшем, но не смог убедить в этой версии коллегию. В результате суд взыскал с АО «Омск-Пригород» 200 000 рублей за моральный ущерб пострадавшей. Кроме того, компания теперь обязана выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за оказание некачественных услуг.
Позже женщина оспорила это решение суда, однако было решено оставить его без изменений.