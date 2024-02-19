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Омичка добилась компенсации в суде за неудачный выход из вагона электрички

Пришлось прыгать. Омичка в суде добилась компенсации за неудачный выход из электрички

19 февраля 2024, 08:34
Фото: 1MI

Омичка добилась компенсации в суде за неудачный выход из вагона электрички

В судебном разбирательстве она смогла добиться выплаты в 200 000 рублей за причиненный вред здоровью.

Суд установил, что инцидент случился около полутора лет назад, осенью 2022 года. Женщина выходила из электрички, следовавшей по маршруту «Кормиловка-Омск», однако на нужной станции обнаружила отсутствие платформы для пассажиров. Ей пришлось прыгать с вагона.

К сожалению, прыжок получился неудачным. Заявительница получила травмы и более полугода находилась на амбулаторном лечении, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Женщина оценила причиненный ей вред в 700 000 рублей.

В суде ответчик категорически не признавал свою вину, уверяя, что омичка сама виновата в произошедшем, но не смог убедить в этой версии коллегию. В результате суд взыскал с АО «Омск-Пригород» 200 000 рублей за моральный ущерб пострадавшей. Кроме того, компания теперь обязана выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за оказание некачественных услуг.

Позже женщина оспорила это решение суда, однако было решено оставить его без изменений.

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