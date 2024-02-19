Пришлось прыгать. Омичка в суде добилась компенсации за неудачный выход из электрички

В суде ответчик категорически не признавал свою вину, уверяя, что омичка сама виновата в произошедшем, но не смог убедить в этой версии коллегию. В результате суд взыскал с АО «Омск-Пригород» 200 000 рублей за моральный ущерб пострадавшей. Кроме того, компания теперь обязана выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за оказание некачественных услуг.