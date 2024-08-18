Ночь, «встречка», смерть. В Омской области в ДТП погиб 17-летний юноша

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Как рассказали в пресс-центре областной Госавтоинспекции, информация о смертельном ДТП на 152 километре трассы Тара — Усть-Ишим поступила в ведомство сегодня, около 3 часов ночи. Прибыв на место происшествия, сотрудники МВД выяснили, что за рулем мопеда Vento находился 17-летний юноша, не имевший прав на управление транспортом, а причиной аварии стал выезд подростка на «чужую» полосу и последующее столкновение с автомобилем.
Травмы, полученные в момент столкновения, оказались очень серьезными — молодой человек погиб до прибытия врачей. Его 18-летней пассажирке посчастливилось уцелеть — девушку увезли в больницу и сейчас за ее состояние контролируют медики.
Факт ДТП стал поводом для ведомственной проверки — инспекторы оценят ситуацию и выяснят причины и обстоятельства смертельной аварии.
Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП на перекрестке улиц Герцена и 7-й Северной, где также пострадал несовершеннолетний — 7-летняя девочка. К сожалению, это был не единственный случай травмирования детей в авариях на выходных