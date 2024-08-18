gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

иллюстрация

Ночь, «встречка», смерть. В Омской области в ДТП погиб 17-летний юноша

18 августа 2024, 05:08
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Ночное ДТП в Омской области стало причиной смерти 17-летнего водителя мопеда

Молодой человек, выехавший на мопеде на встречную полосу трассы Тара — Усть-Ишим, погиб от травм, полученных при столкновении.

Как рассказали в пресс-центре областной Госавтоинспекции, информация о смертельном ДТП на 152 километре трассы Тара — Усть-Ишим поступила в ведомство сегодня, около 3 часов ночи. Прибыв на место происшествия, сотрудники МВД выяснили, что за рулем мопеда Vento находился 17-летний юноша, не имевший прав на управление транспортом, а причиной аварии стал выезд подростка на «чужую» полосу и последующее столкновение с автомобилем.

Кадры с места ДТПКадры с места ДТП
Кадры с места ДТП
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Травмы, полученные в момент столкновения, оказались очень серьезными — молодой человек погиб до прибытия врачей. Его 18-летней пассажирке посчастливилось уцелеть — девушку увезли в больницу и сейчас за ее состояние контролируют медики.

Факт ДТП стал поводом для ведомственной проверки — инспекторы оценят ситуацию и выяснят причины и обстоятельства смертельной аварии.

Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП на перекрестке улиц Герцена и 7-й Северной, где также пострадал несовершеннолетний — 7-летняя девочка. К сожалению, это был не единственный случай травмирования детей в авариях на выходных

Обратились к врачам. В ДТП на омских Северных пострадал ребенок
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Автомобиль#Дети#Травмы#Больница#Встречная полоса#Врачи#Водительские права#Новости#Погибший#Мопед#Травмирование#Юноша#Пассажирка
Подпишитесь
Проект омской «самой длинной набережной Евразии» прошел необходимые экспертизы
Сегодня, 06:47
Скачки давления и тошнота. На омичей обрушится новая неприятность
Вчера, 10:19
Тайны трагедии. Отец погибшей школьницы поделился подробностями расследования
Вчера, 09:29
Опасный воздух. Для омских предприятий объявили режим «черного неба»
Сегодня, 03:26
«Пошла жара». В Омске выступила популярная группа GAYAZOV$ BROTHER$
Вчера, 18:33
«Крайняя точка маршрута». Экспедиция омичей достигла своей цели — городища Мангазея
Сегодня, 06:01