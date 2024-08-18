Ночь, «встречка», смерть. В Омской области в ДТП погиб 17-летний юноша

Как рассказали в пресс-центре областной Госавтоинспекции, информация о смертельном ДТП на 152 километре трассы Тара — Усть-Ишим поступила в ведомство сегодня, около 3 часов ночи. Прибыв на место происшествия, сотрудники МВД выяснили, что за рулем мопеда Vento находился 17-летний юноша, не имевший прав на управление транспортом, а причиной аварии стал выезд подростка на «чужую» полосу и последующее столкновение с автомобилем.