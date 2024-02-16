Бастрыкин поручил завести дело после травмирования ребенка на территории омской школы

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Следствие предполагает, что несколько дней назад, 14 февраля, 11-летний мальчик возвращался из школы и ударился о металлическую конструкцию, которая держит трубы около образовательного учреждения.
В результате ребенок получил повреждения, ему потребовалась помощь медиков.
Происшествием заинтересовался глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил завести по этому факту уголовное дело, а также доложить ему о результатах расследования. В ходе проверки эксперты установят точные обстоятельства произошедшего и виновных лиц.