Бастрыкин поручил завести дело после травмирования ребенка на территории омской школы

Происшествием заинтересовался глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил завести по этому факту уголовное дело, а также доложить ему о результатах расследования. В ходе проверки эксперты установят точные обстоятельства произошедшего и виновных лиц.