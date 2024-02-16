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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту травмы ребенка на территории школы

Бастрыкин поручил завести дело после травмирования ребенка на территории омской школы

16 февраля 2024, 13:34
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту травмы ребенка на территории школы

Уголовное дело возбуждено по статье ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствие предполагает, что несколько дней назад, 14 февраля, 11-летний мальчик возвращался из школы и ударился о металлическую конструкцию, которая держит трубы около образовательного учреждения.

В результате ребенок получил повреждения, ему потребовалась помощь медиков.

Происшествием заинтересовался глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил завести по этому факту уголовное дело, а также доложить ему о результатах расследования. В ходе проверки эксперты установят точные обстоятельства произошедшего и виновных лиц.

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#Омск#Омская область#Следственный комитет#Травма#Травмирование ребенка#Дети#Травмы#Новости#Александр Бастрыкин#Следствие#Травма ребенка#Анастасия Баянова#Следственные органы#Травмирование
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