gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Томаш Юрчо

Выбрать дату
Август
«Я сделал в Омске все, что мог». Томаш Юрчо рассказал о расставании с «Авангардом»
25 августа, 12:53
Июль
Добро пожаловать в стаю. Экс-защитник омского «Авангарда» перешел в «Нефтехимик»
Нижнекамский хоккейный клуб сообщил о подписании контракта с бывшим «ястребом» Богданом Киселевичем.
28 июля, 11:52
Стало известно, в каком клубе будет играть экс-форвард «Авангарда» Томаш Юрчо
Словацкий хоккеист заключил контракт с китайским «Куньлунем».
27 июля, 05:13
Экс-форвард «Авангарда» Юрчо рассматривает контракт с китайским «Куньлунем»
Томаш Юрчо пришел к «ястребам» в декабре прошлого года, а в мае контракт закончился.
19 июля, 09:54
Май
Контракт истек: нападающие Николай Прохоркин и Томаш Юрчо покидают омский «Авангард»
18 мая, 10:35
Апрель
Омский «Авангард» сможет заявить пять легионеров вместо трех
В настоящее время за «ястребов» играют три иностранных хоккеиста: Рид Буше, Райан Спунер и Томаш Юрчо.
16 апреля, 03:28
Март
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
У омичей шайбы забросили Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше.
26 марта, 17:40
Это только первая игра: форвард «Авангарда» Николишин — о поражении «Локомотиву»
В начале матча «ястребы» смотрелись увереннее своих оппонентов, но затем ярославцы перехватили инициативу.
16 марта, 17:19
Омский «Авангард» уступил «Локомотиву» в первом матче четвертьфинала
Игра закончилась во втором овертайме.
16 марта, 16:09
«Авангард» на выезде обыграл «Ладу» и ведет в первом раунде плей-офф со счетом 3:0
Первая игра в Тольятти завершилась со счетом 3:1. У «ястребов» дубль оформил Рид Буше, также шайбу забросил Валентин Пьянов.
5 марта, 17:27
Выиграли за счет характера: нападающий «Авангарда» Юрчо — о победе над «Ладой»
Решающим для «ястребов» стал третий период, в котором омичи смогли сравнять счет и перевести встречу в овертайм.
3 марта, 16:26
Февраль
Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды. «Ястребы» по итогу чемпионата заняли второе место в Конференции и встретятся в плей-офф с «Ладой».
26 февраля, 16:20
Второе место конференции. Омский «Авангард» потерпел поражение в матче с «Трактором»
Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу хозяев льда: «ястребы» уступили серию буллитов.
25 февраля, 05:00
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
20 февраля, 15:49
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Омичи сумели забросить только дважды. Отличились Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
13 февраля, 16:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика