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иллюстрация

Контракт истек: нападающие Николай Прохоркин и Томаш Юрчо покидают омский «Авангард»

18 мая 2024, 10:35
Фото: Город55
иллюстрация
Нападающие Томаш Юрчо и Николай Прохоркин покидают «Авангард» по истечении срока контракта, сообщает пресс-служба клуба. Оба хоккеиста присоединились к «Авангарду» в прошлом сезоне. Прохоркин пришел в результате обмена с «Сибирью», а Юрчо стал свободным агентом.

По информации пресс-службы «Авангарда», нападающие Томаш Юрчо и Николай Прохоркин покидают команду по истечении срока контракта. 30-летний российский хоккеист сыграл за «Авангард» 38 матчей, набрал 24 очка и 12 голов. 31-летний словак отметился 21 очком (11 голов и 10 передач) в 33 играх.

Николай ПрохоркинНиколай Прохоркин
Николай Прохоркин
Фото: тг-канал ХК «Авангард»

Уточним, что оба хоккеиста присоединились к омской команде в прошлом сезоне. Прохоркин перешел в «Авангард» в результате обмена с «Сибирью», а Юрчо пришел в качестве свободного агента.

Томаш ЮрчоТомаш Юрчо
Томаш Юрчо
Фото: тг-канал ХК «Аванград»

Напомним, что «Авангард» заключил годовой контракт с американским центральным нападающим Коулом Каселом. Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов подчеркнул, что этот форвард соответствует игровой философии команды. Кроме того, Курьянов лично знаком с Линденом Веем и Ридом Буше, а это поможет Каселу быстрее адаптироваться в КХЛ. Отметим, что в прошедшем сезоне Касселс провел 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». Он набрал в них 45 очков.

«Авангард» заключил контракт с американским центральным нападающим Коулом Касселсом
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