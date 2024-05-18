Контракт истек: нападающие Николай Прохоркин и Томаш Юрчо покидают омский «Авангард»

Напомним, что «Авангард» заключил годовой контракт с американским центральным нападающим Коулом Каселом. Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов подчеркнул, что этот форвард соответствует игровой философии команды. Кроме того, Курьянов лично знаком с Линденом Веем и Ридом Буше, а это поможет Каселу быстрее адаптироваться в КХЛ. Отметим, что в прошедшем сезоне Касселс провел 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». Он набрал в них 45 очков.