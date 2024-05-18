Контракт истек: нападающие Николай Прохоркин и Томаш Юрчо покидают омский «Авангард»

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
По информации пресс-службы «Авангарда», нападающие Томаш Юрчо и Николай Прохоркин покидают команду по истечении срока контракта. 30-летний российский хоккеист сыграл за «Авангард» 38 матчей, набрал 24 очка и 12 голов. 31-летний словак отметился 21 очком (11 голов и 10 передач) в 33 играх.
Уточним, что оба хоккеиста присоединились к омской команде в прошлом сезоне. Прохоркин перешел в «Авангард» в результате обмена с «Сибирью», а Юрчо пришел в качестве свободного агента.
Напомним, что «Авангард» заключил годовой контракт с американским центральным нападающим Коулом Каселом. Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов подчеркнул, что этот форвард соответствует игровой философии команды. Кроме того, Курьянов лично знаком с Линденом Веем и Ридом Буше, а это поможет Каселу быстрее адаптироваться в КХЛ. Отметим, что в прошедшем сезоне Касселс провел 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». Он набрал в них 45 очков.