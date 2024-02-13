Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»

В третьем периоде омичи отправились спасать матч, но и «зеленые» не спешили сдавать позиции. На 46 минуте капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин отправил шайбу в створ ворот «ястребов» — 4:2 в пользу хозяев. «Авангард» получил возможность проявить себя в большинстве — игрок уфимцев Павел Коледов заработал 4 минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Однако реализовать численное преимущество не удалось. Следом вновь забили хозяева. Причем, две подряд, похоронив все надежды «Авангарда» — 6:2. За две секунды до финальной сирены «Салават» забросил седьмую.