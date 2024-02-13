Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
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Updated Сегодня, 16:21
Сегодня, 13 февраля, омский «Авангард» в Уфе встретился с местным «Салаватом Юлаевым». Матч завершился со счетом 7:2 в пользу хозяев льда.
С первых минут матча пошла активная игра от обеих команд. Опасные моменты были как у ворот «ястреба» Ильи Проскурякова, так и голкипера «Салавата» Александра Самонова. Счет открыли омичи. Нападающий Николай Прохоркин с передачи Дамира Жафярова и Томаша Юрчо на 4 минуте матча вывел «Авангард» вперед. Хозяева сравняли счет уже к середине периода — 1:1. Отличился Иван Дроздов, ассистентом выступил Николас Мелош. Во второй половине периода хозяева льда смотрелись намного уверенней. На 12 минуте матча «Салават» вновь огорчил вратаря «ястребов» Илью Проскурякова — 2:1.
Форвард омичей Рид Буше получил клюшкой по лицу, а игрок «зеленых» Данил Алалыкин за это отправился на скамейку на 4 минуты. «Салават Юлаев» сумел выстоять в меньшинстве. Конец периода прошел под натиском хозяев льда, но счет не изменился, и команды отправились на перерыв.
Начало второго периода омрачила шайба в ворота омичей. На 22 минуте матча Александр Шаров записал гол на свой счет — 3:1. Скорость игры во втором периоде не снижалась. На 27 минуте Дамир Жафяров удалился за задержку соперника клюшкой, оставив «Авангард» в меньшинстве. «Ястребы» смогли отразить атаки хозяев льда. На 35 минуте омичи сократили отставание — 3:2. С передачи Николая Прохоркина и Дамира Жафярова шайбу забросил Иван Игумнов.
В третьем периоде омичи отправились спасать матч, но и «зеленые» не спешили сдавать позиции. На 46 минуте капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин отправил шайбу в створ ворот «ястребов» — 4:2 в пользу хозяев. «Авангард» получил возможность проявить себя в большинстве — игрок уфимцев Павел Коледов заработал 4 минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Однако реализовать численное преимущество не удалось. Следом вновь забили хозяева. Причем, две подряд, похоронив все надежды «Авангарда» — 6:2. За две секунды до финальной сирены «Салават» забросил седьмую.
Следующий матч «Авангард» также проведет на выезде. Команда в четверг, 15 февраля, встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом».