Экс-форвард «Авангарда» Юрчо рассматривает контракт с китайским «Куньлунем»

Половину прошлого сезона Юрчо провел в «Авангарде». Контракт с хоккеистом подписали в декабре 2023 года. В составе «ястребов» нападающий выходил на лед в 33 матчах, набрал 21 очко. Томаш Юрчо забросил 11 шайб и отдал 10 результативных передач. Договор с хоккеистом закончился в середине мая.