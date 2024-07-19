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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Томаш Юрчо выступал за Авангард под № 13

Экс-форвард «Авангарда» Юрчо рассматривает контракт с китайским «Куньлунем»

19 июля 2024, 09:54
Фото: ХК Авангард
Томаш Юрчо выступал за Авангард под № 13
Томаш Юрчо пришел к «ястребам» в декабре прошлого года, а в мае контракт закончился.

Словацкий легионер Томаш Юрчо может продолжить карьеру в китайском «Куньлуне». В настоящий момент агент форварда ведет преговоры с клубом. Об этом сообщил хоккейный портал All Hoskey. Игрок уже выступал за «Куньлунь» в 2022–2023 годах.

Половину прошлого сезона Юрчо провел в «Авангарде». Контракт с хоккеистом подписали в декабре 2023 года. В составе «ястребов» нападающий выходил на лед в 33 матчах, набрал 21 очко. Томаш Юрчо забросил 11 шайб и отдал 10 результативных передач. Договор с хоккеистом закончился в середине мая.

Ранее гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков собщил, что к началу нового сезона в команде появится еще один нападающий.

Гендиректор «Авангарда» сообщил, что в команде появится еще один нападающий
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Герман Чистяков#Куньлунь#Томаш Юрчо
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