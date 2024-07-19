Экс-форвард «Авангарда» Юрчо рассматривает контракт с китайским «Куньлунем»

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Словацкий легионер Томаш Юрчо может продолжить карьеру в китайском «Куньлуне». В настоящий момент агент форварда ведет преговоры с клубом. Об этом сообщил хоккейный портал All Hoskey. Игрок уже выступал за «Куньлунь» в 2022–2023 годах.
Половину прошлого сезона Юрчо провел в «Авангарде». Контракт с хоккеистом подписали в декабре 2023 года. В составе «ястребов» нападающий выходил на лед в 33 матчах, набрал 21 очко. Томаш Юрчо забросил 11 шайб и отдал 10 результативных передач. Договор с хоккеистом закончился в середине мая.
Ранее гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков собщил, что к началу нового сезона в команде появится еще один нападающий.