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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Юрчо выступал в Авангарде под номером 13

Стало известно, в каком клубе будет играть экс-форвард «Авангарда» Томаш Юрчо

27 июля 2024, 05:13
Фото: ХК Авангард
Юрчо выступал в Авангарде под номером 13
Словацкий хоккеист заключил контракт с китайским «Куньлунем».

Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» накануне, 26 июля, заключил контракт с экс-форвардом «Авангарда» Томашем Юрчо. Договор рассчитан на один год.

«Томаш уже выступал за „Куньлунь Ред Стар“ — он перешел к нам по ходу сезона-2022/2023. Его пребывание было недолгим, но ярким: набрав 25 очков в 32 матчах, Юрчо установил абсолютный рекорд нашей команды по очкам за игру», — сообщили в соцсетях клуба.

Юрчо пришел в «Авангард» в декабре 2023 года. За «ястребов» нападающий провел 33 игры, включая плей-офф, и набрал 21 очко. Хоккеист забросил 11 шайб и отдал 10 голевых передач.

Ранее Город55 рассказывал, как в межсезонье изменился состав омского «Авангарда». В команду пришли 11 новых игроков.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Плей-офф#Томаш Юрчо
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