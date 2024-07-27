Стало известно, в каком клубе будет играть экс-форвард «Авангарда» Томаш Юрчо

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» накануне, 26 июля, заключил контракт с экс-форвардом «Авангарда» Томашем Юрчо. Договор рассчитан на один год.
«Томаш уже выступал за „Куньлунь Ред Стар“ — он перешел к нам по ходу сезона-2022/2023. Его пребывание было недолгим, но ярким: набрав 25 очков в 32 матчах, Юрчо установил абсолютный рекорд нашей команды по очкам за игру», — сообщили в соцсетях клуба.
Юрчо пришел в «Авангард» в декабре 2023 года. За «ястребов» нападающий провел 33 игры, включая плей-офф, и набрал 21 очко. Хоккеист забросил 11 шайб и отдал 10 голевых передач.
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