Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2

В третьем периоде игра успокоилась. Омичей устраивало комфортное преимущество в счете. Команды без остановок провели длинный отрезок в 6 минут. «Авангард» уверенно контролировал шайбу, сокращая атаки гостей на ворота Хомченко. Однако, «сухаря» не получилось. Нападающий гостей Алексей Макеев с передачи Стефана Да Косты и Кирилла Воробьева немного сократил отставание — 4:1. Почти сразу же Андрей Обидин забросил вторую шайбу, и счет для «Авангарда» стал уже не таким безопасным — 4:2. От гостей пошла атака за атакой. В конце третьего периода уральцы сняли вратаря, чтобы поиграть вшестером. Ситуацию это не исправило. Итоговый счет — 4:2.