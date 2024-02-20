Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Омский «Авангард» сегодня, 20 февраля на льду G-Drive Арены встретился с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу «ястребов».
Быстрый гол записал на свой счет «Авангард». Томаш Юрчо поразил ворота голкипера «Автомобилиста» Владимира Галкина. Спустя пару минут Юрчо встал под бросок уральцев, после чего отправился на скамейку, судя по всему, с травмой. Гости пытались отыграться, однако «ястребы» смотрелись намного активней. «Автомобилист» набрал скорость к концу первой двадцатиминутки, создав трудности для вратаря омичей Павла Хомченко. Но голкипер не подвел. При счете 1:0 в пользу «ястребов», команды отправились на первый перерыв.
Первое удаление в матче заработал игрок «Авангарда». Николай Прохоркин отправился в штрафной бокс за задержку соперника клюшкой. Реализовать численное преимущество у «Автомобилиста» не получилось. Томаш Юрчо на 26 минуте матча оформил дубль. Голевую передачу отдал Николай Прохоркин. В середине второго периода Валентин Пьянов укрепил преимущество «Авангарда» — 3:0. Комбинацию перед воротами ему помогли разыграть Артем Чмыхов и Сергей Бойков. В конце двадцатиминутки «ястребам» выпал шанс поиграть в большинстве, игрок «Автомобилиста» получил штраф за блокировку. Гости отбились, но сразу же вновь сфолили — Иван Хрипунов заработал удаление за подножку. «Ястреб» Иван Николишин за полминуты до перерыва отправил шайбу в ворота Галкина — 4:0.
В третьем периоде игра успокоилась. Омичей устраивало комфортное преимущество в счете. Команды без остановок провели длинный отрезок в 6 минут. «Авангард» уверенно контролировал шайбу, сокращая атаки гостей на ворота Хомченко. Однако, «сухаря» не получилось. Нападающий гостей Алексей Макеев с передачи Стефана Да Косты и Кирилла Воробьева немного сократил отставание — 4:1. Почти сразу же Андрей Обидин забросил вторую шайбу, и счет для «Авангарда» стал уже не таким безопасным — 4:2. От гостей пошла атака за атакой. В конце третьего периода уральцы сняли вратаря, чтобы поиграть вшестером. Ситуацию это не исправило. Итоговый счет — 4:2.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в четверг, 22 февраля, также на домашнем льду. В гости приедет тольяттинская «Лада». Встреча начнется в 19:30.