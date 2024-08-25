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Published Сегодня, 12:53

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Updated Сегодня, 13:13

Томаш Юрчо

«Я сделал в Омске все, что мог». Томаш Юрчо рассказал о расставании с «Авангардом»

25 августа 2024, 12:53
Фото: ХК «Авангард»
Томаш Юрчо

Экс-форвард омского «Авангарда» рассказал о причинах перехода в другой клуб

Словацкий форвард хотел играть более важные роли на матчах и больше времени проводить на льду — как это было ранее в «Куньлунь Ред Стар», куда и вернулся хоккеист.

Как отметил хоккеист в своем интервью изданию «Чемпионат», особых изменений в команде за время его отсутствия не произошло: адаптация успешна, а команда осталось практически такой же. Какие-либо изменения, по словам Томаша Юрчо, исключительно кадровые. Само же решение о переходе в относительно новый клуб было принято в июле этого года.

Как отметил сам форвард, предложение вернуться в «Авангард» ему поступило незадолго до оффера из «Куньлуня», но для хоккеиста это было странно, ведь до этого с ним «расстались» практически на 2 месяца. По словам Томаша Юрчо, «Куньлунь» был заинтересован в нем с самого начала, в отличии от «Авангарда», где сначала решили проанализировать рынок и только потом попытаться подписать игрока.

Однако опытом игры за омскую команду Томаш Юрчо доволен: как он отметил, в Омске он сделал все, что мог — «ястребы» были хорошей командой, но, увы, абсолютного идеала не получилось из-за проигрыша «Локомотиву». Сам же хоккеист хотел бы и дальше остаться в «Авангарде», но «такое случается и нужно двигаться дальше».

Стало известно, в каком клубе будет играть экс-форвард «Авангарда» Томаш Юрчо
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#Илья Скобин#Интервью#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Локомотив#Томаш Юрчо#Куньлунь Ред Стар
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