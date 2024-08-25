«Я сделал в Омске все, что мог». Томаш Юрчо рассказал о расставании с «Авангардом»

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Как отметил хоккеист в своем интервью изданию «Чемпионат», особых изменений в команде за время его отсутствия не произошло: адаптация успешна, а команда осталось практически такой же. Какие-либо изменения, по словам Томаша Юрчо, исключительно кадровые. Само же решение о переходе в относительно новый клуб было принято в июле этого года.
Как отметил сам форвард, предложение вернуться в «Авангард» ему поступило незадолго до оффера из «Куньлуня», но для хоккеиста это было странно, ведь до этого с ним «расстались» практически на 2 месяца. По словам Томаша Юрчо, «Куньлунь» был заинтересован в нем с самого начала, в отличии от «Авангарда», где сначала решили проанализировать рынок и только потом попытаться подписать игрока.
Однако опытом игры за омскую команду Томаш Юрчо доволен: как он отметил, в Омске он сделал все, что мог — «ястребы» были хорошей командой, но, увы, абсолютного идеала не получилось из-за проигрыша «Локомотиву». Сам же хоккеист хотел бы и дальше остаться в «Авангарде», но «такое случается и нужно двигаться дальше».