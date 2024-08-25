«Я сделал в Омске все, что мог». Томаш Юрчо рассказал о расставании с «Авангардом»

Как отметил сам форвард, предложение вернуться в «Авангард» ему поступило незадолго до оффера из «Куньлуня», но для хоккеиста это было странно, ведь до этого с ним «расстались» практически на 2 месяца. По словам Томаша Юрчо, «Куньлунь» был заинтересован в нем с самого начала, в отличии от «Авангарда», где сначала решили проанализировать рынок и только потом попытаться подписать игрока.