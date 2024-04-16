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Омский «Авангард» сможет заявить пять легионеров вместо трех

Омский «Авангард» сможет заявить пять легионеров вместо трех

16 апреля 2024, 03:28
Фото: ХК Авангард
В настоящее время за «ястребов» играют три иностранных хоккеиста: Рид Буше, Райан Спунер и Томаш Юрчо.

В Федерации хоккея России изменили правила, касающиеся количества легионеров в командах КХЛ. Теперь их будет пять вместо трех.

«Правление ФХР утвердило изменение лимита на легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2024/25. Лимит в пять иностранных игроков для российских клубов при заявке на отдельный матч, за исключением представителей стран ЕАЭС», — передает информацию от ФХР издание ТАСС.

Чтобы новые правила вступили в силу, их должны утвердить в министерстве юстиции России.

В настоящее время за «ястребов» играют три иностранных хоккеиста: Рид Буше (США), Райан Спунер (Канада) и Томаш Юрчо (Словакия). Также в клубе также сообщали, что планируют заключить контракт с канадским нападающим Линденом Веем.

Ранее лимит на легионеров в КХЛ прокомментировал спортивный директор омского «Авангарда» Евгений Забуга.

В омском «Авангарде» прокомментировали лимит на легионеров в КХЛ
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Контракт#Рид Буше#Райан Спунер#Томаш Юрчо
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