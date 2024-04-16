Омский «Авангард» сможет заявить пять легионеров вместо трех

В настоящее время за «ястребов» играют три иностранных хоккеиста: Рид Буше (США), Райан Спунер (Канада) и Томаш Юрчо (Словакия). Также в клубе также сообщали, что планируют заключить контракт с канадским нападающим Линденом Веем.