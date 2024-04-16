Омский «Авангард» сможет заявить пять легионеров вместо трех

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В Федерации хоккея России изменили правила, касающиеся количества легионеров в командах КХЛ. Теперь их будет пять вместо трех.
«Правление ФХР утвердило изменение лимита на легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2024/25. Лимит в пять иностранных игроков для российских клубов при заявке на отдельный матч, за исключением представителей стран ЕАЭС», — передает информацию от ФХР издание ТАСС.
Чтобы новые правила вступили в силу, их должны утвердить в министерстве юстиции России.
В настоящее время за «ястребов» играют три иностранных хоккеиста: Рид Буше (США), Райан Спунер (Канада) и Томаш Юрчо (Словакия). Также в клубе также сообщали, что планируют заключить контракт с канадским нападающим Линденом Веем.
Ранее лимит на легионеров в КХЛ прокомментировал спортивный директор омского «Авангарда» Евгений Забуга.