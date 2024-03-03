Выиграли за счет характера: нападающий «Авангарда» Юрчо — о победе над «Ладой»

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо поделился с Городом55 впечатлениями от матча с «Ладой», который прошел сегодня, 3 марта. «Ястребы» проигрывали 0:2, но смогли сравнять счет, перевести игру в дополнительное время и одолеть соперника.
«Классная получилась игра. В концовке отыгрались в третьем периоде со счета 0:2 и проявили характер. Это просто замечательно. Матчи в плей-офф выигрывают за счет характера. Здорово, что сегодня победа осталась за нами», — поделился Юрчо.
Томаш стал сегодня автором первой шайбы в ворота тольяттинцев. Уступая два гола, «ястребы» активно начали третий период, что и принесло результат. Юрчо рассказал об обстановке в раздевалке перед заключительным отрезком основного времени.
«У нас отличный коллектив. Мы просто собрались, сказали друг другу, что мы способны на многое. Бывало неоднократно, что мы забивали две шайбы за один период. Мы знали, что это нам по силам. Настроились и были в полной готовности», — сообщил нападающий.
В овертайме шайбу забросил Иван Николишин. Нападающий также рассказал, как «ястребам» удалось вытащить матч: