«Авангард» на выезде обыграл «Ладу» и ведет в первом раунде плей-офф со счетом 3:0

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Сегодня, 5 марта, омский «Авангард» в Тольятти встретился с местной «Ладой» в третьем матче плей-офф 1/8 Кубка Гагарина. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «ястребов». «Авангард» ведет в серии 3:0.
Омичи открыли счет спустя 22 секунды после стартового вбрасывания. Отличился нападающий «ястребов» Рид Буше. В середине первого периода «Авангард» получил большинство, игрок «Лады» Артем Бородкин заработал малый штраф за задержку соперника клюшкой. Спустя минуту нападающий тольяттинцев Трой Джозефс за точно такое же нарушение отправился на скамейку штрафников. «Авангарду» выпала возможность поиграть в составе 5×3, однако реализовать преимущество не удалось. Еще одно удаление хозяева площадки получили в самом конце первой двадцатиминутки.
Второй период «ястребы» начали в большинстве и укрепили преимущество. Шайбу забросил Валентин Пьянов с передачи Дамира Шарипзянова и Рида Буше — 2:0 в пользу омичей. «Лада» попыталась перехватить инициативу, но омичи так просто не отдавали шайбу. В середине периода хозяева сократили отставание. Донат Стальнов поразил ворота Павла Хомченко — 1:2. Ассистентами атаки стали Андрей Алтыбармакян и Владислав Семин. Тольяттинцы после забитой шайбы стали вести себя активнее и провели несколько опасных атак. В конце периода «ястребы» остались вчетвером, Томаш Юрчо получил четыре минуты за подножку и атаку вратаря.
Третий игровой отрезок начался с большинства «Лады», но «ястребам» удалось выстоять. На 44 минуте форвард тольяттинцев Андрей Алтыбармакян поехал в штраф-бокс за блокировку. «Авангард» воспользовался численным перевесом — 3:1. С передачи Семена Чистякова и Владимира Ткачева шайбу забросил Рид Буше, оформив дубль в матче. Конец основного времени прошел в атаке хозяев, однако «Лада» получила командный штраф за нарушение численного состава. И едва игрок тольяттинцев вышел со скамейки, как хозяева площадки снова заработали штраф за шестого полевого хоккеиста на льду. Но капитан «Авангарда» Шарипзянов сфолил и поехал отбывать штраф за задержку. При игре в формате 4×4 «Лада» сняла вратаря. Это не помогло. Итоговый счет — 3:1 в пользу «Авангарда».
Статистика матча:
Следующую игру «Авангард» и «Лада» также проведут в Тольятти. Матч состоится в четверг, 7 марта, в 18:00 по московскому времени.