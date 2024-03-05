«Авангард» на выезде обыграл «Ладу» и ведет в первом раунде плей-офф со счетом 3:0

Третий игровой отрезок начался с большинства «Лады», но «ястребам» удалось выстоять. На 44 минуте форвард тольяттинцев Андрей Алтыбармакян поехал в штраф-бокс за блокировку. «Авангард» воспользовался численным перевесом — 3:1. С передачи Семена Чистякова и Владимира Ткачева шайбу забросил Рид Буше, оформив дубль в матче. Конец основного времени прошел в атаке хозяев, однако «Лада» получила командный штраф за нарушение численного состава. И едва игрок тольяттинцев вышел со скамейки, как хозяева площадки снова заработали штраф за шестого полевого хоккеиста на льду. Но капитан «Авангарда» Шарипзянов сфолил и поехал отбывать штраф за задержку. При игре в формате 4×4 «Лада» сняла вратаря. Это не помогло. Итоговый счет — 3:1 в пользу «Авангарда».