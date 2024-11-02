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Стресс

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2024
Гипертония и метеозависимость: чем опасны резкие скачки атмосферного давления
2 ноября, 02:30
От суеты к тишине: почему россияне выбирают болотные экскурсии
30 октября, 09:50
Астма из-за депрессии: как и почему стресс влияет на появление этой опасной болезни
15 октября, 05:24
Бывший тренер омского «Авангарда» Рябыкин рассказал, почему «ястребы» проигрывают
Экс-наставник омичей считает, что команда не может справиться с оказываемым на них давлением.
14 октября, 04:09
Почему опасно терпеть головную боль и что такое мигрень? Отвечают врачи
3 октября, 02:30
Директор омской школы №97 слегла с гипертоническим кризом после инцидента с ученицей
29 сентября, 13:33
Психологи рассказали, почему разводятся звезды и как этого избежать
Эксперты считают, что совместное времяпровождение и разговоры по душам могут спасти не одни отношения. Также важно уделять друг другу внимание.
27 сентября, 10:34
Мифы о похудении за неделю: как не «сбросить» здоровье вместе с килограммами
17 сентября, 04:00
Детская хандра: советы омского психолога, как настроиться на учебу после лета
27 августа, 07:37
Коммунальный робот и приложение для беременности: какие проекты разрабатывают омичи
9 апреля, 06:21
Глава Минобра Омской области Кротт высказался о новом предложении Путина по ЕГЭ
1 марта, 02:52
2023
Таксисты, кондукторы и продавцы. Назван топ скандальных профессий в Омске
По мнению жителей региона, конфликтные люди недовольны жизнью и работой, а также испытывают ненависть к окружающим.
18 декабря 2023, 12:08
Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе
Персонал после отпуска прошел медицинское обследование.
8 ноября 2023, 07:47
Стало известно, на какой работе омичи чаще всего испытывают стресс
Аналитики одного из онлайн-сервисов по поиску работы провели опрос и узнали, что является главной причиной тревожности сотрудников в разных сферах.
11 августа 2023, 03:52

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