Астма из-за депрессии: как и почему стресс влияет на появление этой опасной болезни

По словам Елены Надей, представление о тесной связи бронхиальной астмы с состоянием психики имеет давнюю историю и активно обсуждается сейчас. У пациентов с бронхиальной астмой в полтора раза чаще выявляются стрессовые расстройства, что может быть связано с воздействием самого заболевания на нервную систему, приводящим к ухудшению качества жизни и ограничениям активности. Одновременно и сам по себе стресс значительно повышает риск обострений астмы.