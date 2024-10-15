Астма из-за депрессии: как и почему стресс влияет на появление этой опасной болезни

Posted 15 октября, 05:24
Published 15 октября, 05:24
Modified 15 октября, 05:59
Updated 15 октября, 05:59
Традиционно осенью люди с бронхиальной астмой сталкиваются с обострением заболевания. Причинами этого являются не только наследственность, реакция на цветение растений и повышенная загрязненность. Зачастую астма обостряется из-за стрессов и психологических проблем.
Что такое бронхиальная астма и как она связана с ментальным состоянием, Городу55 рассказала врач аллерголог-иммунолог, доцент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ Елена Надей.
Бронхиальная астма — это гетерогенное заболевание, при котором происходит хроническое воспаление дыхательных путей. Уже долгое время оно остается актуальным для изучения среди врачей, ученых и психологов.
«Это серьезная проблема здоровья населения во многих странах. В мире ежегодно от бронхиальной астмы или ее осложнений умирает около 200 тысяч человек, страдают этим заболеванием около 350 миллионов человек. В России распространенность среди взрослых составляет около 7%, среди детей и подростков — около 10%», — отметила Елена Надей.
Характерными симптомами являются свистящие хрипы, одышка, чувство заложенности в груди и кашель.
Симптомы могут меняться по времени и интенсивности и часто усугубляются ночью или рано утром. Клинические проявления астмы могут провоцировать респираторные вирусные инфекции, физические упражнения, воздействие аллергенов, изменения погоды.
Связь эмоциональных состояний с бронхиальной астмой впервые была отмечена еще Гиппократом, которому принадлежит изречение: «Астматик должен защитить себя от своего собственного гнева».
По словам Елены Надей, представление о тесной связи бронхиальной астмы с состоянием психики имеет давнюю историю и активно обсуждается сейчас. У пациентов с бронхиальной астмой в полтора раза чаще выявляются стрессовые расстройства, что может быть связано с воздействием самого заболевания на нервную систему, приводящим к ухудшению качества жизни и ограничениям активности. Одновременно и сам по себе стресс значительно повышает риск обострений астмы.
Таким образом, возникновение и прогрессирование бронхиальной астмы зависит от воздействия следующих психологических факторов: сильные эмоции любой окраски или панические атаки, нестабильное психоэмоциональное состояние человека, сниженная стрессоустойчивость.
«Установлено, что у пациентов с бронхиальной астмой нередко встречаются депрессивные, тревожные расстройства. Приступ удушья вызывает страх из-за нехватки воздуха, что сказывается на психосоматическом состоянии пациента. Поэтому кроме наследственности и внешних факторов необходимо уделять внимание и стрессовым факторам», — добавила Елена Надей.
Тяжелое течение заболевания, частые госпитализации, плохое самочувствие, низкое качество жизни часто вызывают тревожные и депрессивные расстройства. Поэтому врач рекомендует при необходимости обращаться за консультацией к психологу или психиатру.
Обострение бронхиальной астмы может быть вызвано многими факторами, которые иногда называются триггерами. К их числу относятся аллергены, вирусные инфекции, поллютанты и лекарственные препараты. Соответственно, по возможности нужно исключить факторы, которые провоцируют приступы удушья, и подобрать адекватную терапию.
«Пациенты с тревожными расстройствами воспринимают астму как более тяжелую, хотя объективно врач может оценивать ее совершенно в другой степени выраженности. Из-за тревоги человек начинает самостоятельно увеличивать дозу препаратов, назначенных врачом. Это может и усугубить тревожную симптоматику, и привести к фатальному исходу», — отметила Елена Надей.
Кроме того, с тяжелым течением бронхиальной астмы может ассоциироваться депрессия. Пациент с таким психическим расстройством имеет низкую степень приверженности лечению, то есть он не выполняет рекомендации врача. Это приводит к недостаточному контролю заболевания и неадекватной терапии.
«Порой недостаточно лишь ингаляционной и противовоспалительной терапии. В таком случае необходимо вмешательство других специалистов — психологов, психотерапевтов, психиатров», — заключила врач.