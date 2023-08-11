Стало известно, на какой работе омичи чаще всего испытывают стресс

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
По данным опроса hh.ru стала заметна положительная динамика в улучшении эмоционального состояния жителей региона. По сравнению с результатами такого же опроса в прошлом году, доля положительных оценок выросла на 5%, а отрицательных — уменьшилась на 8%.
Так 37% опрошенных работников оценили свое эмоциональное состояние на 4 и 5 баллов из пяти возможных: 31% — на 4, а 6% — на 5. Еще 32% в качестве оценки выбрали 3. Остальные 31% — поставили 2 и 1.
Результаты опроса говорят об улучшении эмоционального состояния омичей, однако до полного избавления от тревоги и стресса еще далеко. Отметим также, что оценки жителей Омской области схожи со средними по России. Последние выглядят так: 4 и 5 — 35%, 3 — 31%, а 1 и 2 — 34%.
Больше всего положительных оценок своему эмоциональному состоянию дали работники высшего и среднего менеджмента — 47%, кадры из сферы образования и науки (43%), водители и строители (по 42%). Больше стресса же испытывают (оценки 1 и 2) специалисты по стратегиям, инвестициям и консалтингу (42%), а также IT- и HR-специалисты (по 40%).
Основной причиной тревоги и стресса омичи считают неуверенность в завтрашнем дне. Такой ответ дала почти половина жителей региона (46%). 35% считают, что всему виной руководство, 27% — сетуют на атмосферу в коллективе, 24% — уверены, что негативное воздействие оказывают личные проблемы или новости/социально-политический контекст, 22% — крупные перемены в жизни, 21% — объем работы, 14% не устраивают сроки выполнения задач, а 9% — график работы, 1% же считают, что их стрессы увеличивает удаленная работа.
Отмечается, что чаще всего из-за неуверенности в завтрашнем дне страдают IT-специалисты. Винят руководство в большинстве случаев маркетологи, а большой объем работы — сотрудники сферы производства.