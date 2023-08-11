Стало известно, на какой работе омичи чаще всего испытывают стресс

Больше всего положительных оценок своему эмоциональному состоянию дали работники высшего и среднего менеджмента — 47%, кадры из сферы образования и науки (43%), водители и строители (по 42%). Больше стресса же испытывают (оценки 1 и 2) специалисты по стратегиям, инвестициям и консалтингу (42%), а также IT- и HR-специалисты (по 40%).