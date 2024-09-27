Психологи рассказали, почему разводятся звезды и как этого избежать

Самым ярким разводом месяца стал разрыв между Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN, и его супругой Еленой Мартыновой. Оба артиста признали, что их плотный график и высокая занятость не оставили времени на личную жизнь. Это яркий пример того, как карьера может повлиять на отношения. В условиях постоянного стресса и нехватки времени даже самые крепкие чувства могут подвергнуться испытаниям. Кстати, в сети можно найти много слухов о вероятных чувствах между главной блондинкой страны Екатерины Мизулиной и певцом, но они не нашли официального подтверждения.