Почему опасно терпеть головную боль и что такое мигрень? Отвечают врачи

Головным болям чаще подвержены те, чья работа связана с умственным трудом. Это связано с тем, что такие люди зачастую мало двигаются и часто подвергаются стрессу. Эти факторы способны провоцировать мигрень. Также голова может болеть из-за недосыпа, большой физической нагрузки, диеты, кофе, алкоголя, сигарет. Как показывает практика, женщины чаще жалуются на головную боль, чем мужчины.