Почему опасно терпеть головную боль и что такое мигрень? Отвечают врачи

Posted 3 октября, 02:30
Published 3 октября, 02:30
Modified 3 октября, 05:15
Updated 3 октября, 05:15
Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ОмГМУ, к. м. н. Юрий Лалов рассказал о причинах, симптомах и профилактике головной боли. Также о том, кого чаще беспокоит этот недуг и почему ему подвержены дети, дополнил невролог-цефалголог.
Цефалгия (научное название головной боли) — это раздражение болевых рецепторов в области головы. Получив сигнал, рецептор отправляет его к нервным клеткам мозга, который сообщает о болезненных ощущениях в теле. Это нормальная защитная реакция организма. Болевые рецепторы находятся в разных тканях головы и шеи — в спинномозговых нервах, в области жевательных, кивательных мышц, в слизистой оболочке носа. Однако в самом головном мозге их нет.
По словам Лалова, головные боли могут быть симптомом различных заболеваний, не только связанных с мозгом. 90% всех болей — мигрени и боли напряжения.
Среди других причин невролог-цефалголог клиники «Евромед» Михаил Селезнев корреспонденту Города55 назвал следствие травмы шеи или головы, стресс, нарушение сна, повышение или понижение артериального давления, отравление алкоголем, спазм мышц шеи.
Важно понимать, что головную боль нельзя терпеть, потому что из-за этого могут возникнуть микроизменения в головном мозге и нарушение его работы. Поэтому необходимо быстро предотвращать и снимать симптомы. Как правило, достаточно одной обезболивающей таблетки.
К первичной боли относятся мигрени — пульсирующая головная боль, проявляющаяся приступами. Обычно ощущается с одной стороны головы: в правом или левом виске, во лбу или темени. Приступы могут возникать из-за стресса, голода, алкоголя, сладкого или из-за генетической предрасположенности.
Также к первичной, по словам Михаила Селезнева, относится боль напряжения, которая охватывает всю голову или отдельно затылок, темя, лоб. Она может проявляться из-за эмоционального или физического напряжения и длиться даже сутки.
Вторичная головная боль может быть симптомом какого-то другого заболевания, например, травмы головы, гипертонии, синусита, гайморита, простуды.
Важно обращать внимание на дополнительные симптомы, такие как тошнота, рвота, онемение конечностей, судороги, а также на частоту и локализацию боли. Пациенту нужно знать, что впервые возникшая интенсивная головная боль, особенно если она громоподобная, может быть признаком серьезного заболевания. В таком случае нужно вызвать скорую помощь или обратиться в медицинский центр для обследования», — добавил Юрий Лалов.
Головным болям чаще подвержены те, чья работа связана с умственным трудом. Это связано с тем, что такие люди зачастую мало двигаются и часто подвергаются стрессу. Эти факторы способны провоцировать мигрень. Также голова может болеть из-за недосыпа, большой физической нагрузки, диеты, кофе, алкоголя, сигарет. Как показывает практика, женщины чаще жалуются на головную боль, чем мужчины.
«У пожилых людей есть состояние, когда головная боль вызывается приемом препаратов. Из-за того что человек часто, бесконтрольно принимает лекарства, не соблюдая указаний и дозировки, — их эффективность снижается и приводит к тому, что сами анальгетики вызывают головную боль. Этот синдром сложно снимается, тогда уже требуется прием антидепрессантов, которые назначает невролог», — добавил Юрий Лалов.
Дети и подростки тоже могут страдать от головной боли, причем не всегда из-за того, что организм растет. Например, мигрень может начаться уже в подростковом возрасте.
Кроме того, по словам Селезнева, болеть голова может из-за перенапряжения. Тогда же у детей нарушается сон и возникает тревога.
Медики советуют следить за образом жизни, чтобы как можно чаще избегать головных болей. Например, делать перерывы на работе, избегать стрессы, увеличить физическую нагрузку, больше гулять, есть меньше сладкого и жирного, меньше пить алкоголь и достаточно спать.
«Простые банальности работают лучше всего, например зарядка, свежий воздух, соблюдение режима сна. Невозможно лечить мигрень, если человек находится в стрессовой ситуации или недостаточно спит. Сон очень важен для организма, тревоги способствует развитию первичной головной боли. При частых, сильных болях и при наличии дополнительных симптомов следует обратиться к врачу», — также порекомендовал Юрий Лалов.
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