Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Бортпроводники рейса Сочи-Омск, экстренно севшего в пшеничном поле в Новосибирской области два месяца назад, вновь приступил к полетам, сообщили 8 ноября в компании «Уральские авиалинии». Персонал прошел медицинское обследование, которое показало, что члены экипажа абсолютно здоровы и могут вернуться к работе.
«Отпуск прошел хорошо, я провела его в Екатеринбурге, но уже очень сильно хотелось на работу. Наконец мне позвонили руководители службы бортпроводников, я чуть не запрыгала от радости. Признаться, даже не ожидала от себя такой реакции. Волнения перед рейсом после перерыва не было», — поделилась старший бортпроводник Дарья Глушкова.
Бортпроводник Дмитрий Костелев рассказал, что во время отпуска читал книги и ходил в спортивный зал, а Айша Гуметова отдыхала с родными и встречалась с друзьями.
«Перед полетом не волновалась, все прошло как обычно. Рейс был хороший, пассажиры были веселые, шутили», — сообщила Айша.
Ранее Росавиация закончила расследовать экстренную посадку самолета Сочи — Омск в поле. Специалисты пришли к выводу, что к посадке в поле привел целый ряд ошибочных действий. Так, пилоты неверно определили фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.