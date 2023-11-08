Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе

Бортпроводники рейса Сочи-Омск, экстренно севшего в пшеничном поле в Новосибирской области два месяца назад, вновь приступил к полетам, сообщили 8 ноября в компании «Уральские авиалинии». Персонал прошел медицинское обследование, которое показало, что члены экипажа абсолютно здоровы и могут вернуться к работе.