Директор омской школы №97 слегла с гипертоническим кризом после инцидента с ученицей

Директор школы №97, одна из учениц которой получила травму глаза из-за выстрела игрушечного пистолета, поделилась с порталом «NGS.55» своим мнением об инциденте. Как отметила Ольга Мальцева, претензии к школе у матери пострадавшего ребенка были и ранее, но, по словам директора учебного заведения, зачастую они безосновательны, а эпизод с игрушечным пистолетом привел к новому всплеску жалоб и обращений. К слову, за первые две недели учебного года, как поделилась Ольга Мальцева, в школу поступило порядка 10 жалоб от мамы пострадавшей девочки.