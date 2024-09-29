Директор омской школы №97 слегла с гипертоническим кризом после инцидента с ученицей

Posted 29 сентября, 13:33
Published 29 сентября, 13:33
Modified 29 сентября, 13:35
Updated 29 сентября, 13:35
Директор школы №97, одна из учениц которой получила травму глаза из-за выстрела игрушечного пистолета, поделилась с порталом «NGS.55» своим мнением об инциденте. Как отметила Ольга Мальцева, претензии к школе у матери пострадавшего ребенка были и ранее, но, по словам директора учебного заведения, зачастую они безосновательны, а эпизод с игрушечным пистолетом привел к новому всплеску жалоб и обращений. К слову, за первые две недели учебного года, как поделилась Ольга Мальцева, в школу поступило порядка 10 жалоб от мамы пострадавшей девочки.
Как отмечает директор школы, работать в таких условиях достаточно тяжело — из-за постоянного стресса женщина уже две недели находится на больничном после гипертонического криза. Кроме того, обострились и другие хронические заболевания.
Также директор поделилась и подробностями о недавнем происшествии: по словам Ольги Мальцевой, девочки были подругами, а травма из-за выстрела является стечением обстоятельств — выстрел из игрушки срикошетил об забор, а снаряд попал по глазу пострадавшей.
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