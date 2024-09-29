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Posted 29 сентября, 13:33

Published 29 сентября, 13:33

Modified 29 сентября, 13:35

Updated 29 сентября, 13:35

иллюстрация

Директор омской школы №97 слегла с гипертоническим кризом после инцидента с ученицей

29 сентября 2024, 13:33
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Директор школы, где произошел инцидент с выстрелом в ребенка, ушла на больничный

Стресс из-за происшествия, ставшего причиной травмы глаза ребенка, привел к обострению хронических заболеваний женщины.

Директор школы №97, одна из учениц которой получила травму глаза из-за выстрела игрушечного пистолета, поделилась с порталом «NGS.55» своим мнением об инциденте. Как отметила Ольга Мальцева, претензии к школе у матери пострадавшего ребенка были и ранее, но, по словам директора учебного заведения, зачастую они безосновательны, а эпизод с игрушечным пистолетом привел к новому всплеску жалоб и обращений. К слову, за первые две недели учебного года, как поделилась Ольга Мальцева, в школу поступило порядка 10 жалоб от мамы пострадавшей девочки.

Как отмечает директор школы, работать в таких условиях достаточно тяжело — из-за постоянного стресса женщина уже две недели находится на больничном после гипертонического криза. Кроме того, обострились и другие хронические заболевания.

Также директор поделилась и подробностями о недавнем происшествии: по словам Ольги Мальцевой, девочки были подругами, а травма из-за выстрела является стечением обстоятельств — выстрел из игрушки срикошетил об забор, а снаряд попал по глазу пострадавшей.

14-летняя школьница из Омска получила повреждение глаза из-за игрушечного пистолета
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Травма#Жалобы#Происшествие#Новости#Директор#Стресс#Жалобы родителей#Игрушечный пистолет#Подруги#Ученицы#Школа №97
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