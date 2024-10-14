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Posted 14 октября, 04:09

Published 14 октября, 04:09

Modified 14 октября, 04:21

Updated 14 октября, 04:21

Дмитрий Рябыкин рассказал, как омскому «Авангарду» начать выигрывать

Бывший тренер омского «Авангарда» Рябыкин рассказал, почему «ястребы» проигрывают

14 октября 2024, 04:09
Фото: gorod55.ru

Дмитрий Рябыкин рассказал, как омскому «Авангарду» начать выигрывать

Экс-наставник омичей считает, что команда не может справиться с оказываемым на них давлением.

Экс-тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, что думает о текущем состоянии омской команды в сезоне 2024/2025. На данный момент «ястребы» занимают 11-е место в Восточной конференции, а ситуация вызывает опасение: из 15 матчей команда потерпела 10 поражений. Интервью Рябыкин дал изданию Russia-Hockey.

По словам Рябыкина, команда оказалась в психологической ловушке, где каждое поражение давит на игроков, словно гири на плечах. Несмотря на наличие солидного кадрового потенциала, «Авангард» не может справиться с давлением, что сказывается на его игре.

Недавний матч с магнитогорской командой стал ярким примером этой проблемы, считает Рябыкин. Начав встречу с 0:2 уже на второй минуте, «Авангард» не смог восстановить равновесие, и, хотя игра стала более конкурентной, отыграть такой гандикап оказалось слишком сложно. Это не единичный случай — подобных матчей в исполнении «ястребов» накопилось немало.

Перевод Курьянова, по мнению Рябыкина, также мог усугубить ситуацию, добавив команде дополнительного стресса. Важно, чтобы «Авангард» нашел способ преодолеть этот психологический барьер и вернулся на победный путь.

Напомним, что новым председателем совета директоров ХК «Авангард» стал Евгений Кожевников.

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#Кристина Антоносян#Авангард#Омск#Победа#Новости#Дмитрий Рябыкин#Стресс#Восточная конференция
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