Бывший тренер омского «Авангарда» Рябыкин рассказал, почему «ястребы» проигрывают

Недавний матч с магнитогорской командой стал ярким примером этой проблемы, считает Рябыкин. Начав встречу с 0:2 уже на второй минуте, «Авангард» не смог восстановить равновесие, и, хотя игра стала более конкурентной, отыграть такой гандикап оказалось слишком сложно. Это не единичный случай — подобных матчей в исполнении «ястребов» накопилось немало.