Бывший тренер омского «Авангарда» Рябыкин рассказал, почему «ястребы» проигрывают

Posted 14 октября, 04:09
Published 14 октября, 04:09
Modified 14 октября, 04:21
Updated 14 октября, 04:21
Экс-тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, что думает о текущем состоянии омской команды в сезоне 2024/2025. На данный момент «ястребы» занимают 11-е место в Восточной конференции, а ситуация вызывает опасение: из 15 матчей команда потерпела 10 поражений. Интервью Рябыкин дал изданию Russia-Hockey.
По словам Рябыкина, команда оказалась в психологической ловушке, где каждое поражение давит на игроков, словно гири на плечах. Несмотря на наличие солидного кадрового потенциала, «Авангард» не может справиться с давлением, что сказывается на его игре.
Недавний матч с магнитогорской командой стал ярким примером этой проблемы, считает Рябыкин. Начав встречу с 0:2 уже на второй минуте, «Авангард» не смог восстановить равновесие, и, хотя игра стала более конкурентной, отыграть такой гандикап оказалось слишком сложно. Это не единичный случай — подобных матчей в исполнении «ястребов» накопилось немало.
Перевод Курьянова, по мнению Рябыкина, также мог усугубить ситуацию, добавив команде дополнительного стресса. Важно, чтобы «Авангард» нашел способ преодолеть этот психологический барьер и вернулся на победный путь.
Напомним, что новым председателем совета директоров ХК «Авангард» стал Евгений Кожевников.