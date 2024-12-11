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Posted 11 декабря, 10:31

Published 11 декабря, 10:31

Modified 11 декабря, 10:33

Updated 11 декабря, 10:33

Чуда не будет: почему нет новогоднего настроения и как это связано с психикой

Чуда не будет: почему нет новогоднего настроения и как это связано с психикой

11 декабря 2024, 10:31
Фото: 1MI.
Ищем праздничное настроение вместе с омским психологом.

 

До Нового года осталось всего три недели. Все чаще люди сталкиваются с тем, что они не могут настроиться на праздник. Причин много — от сильной загруженности на работе до финансовых проблем. Как не отчаиваться в последний месяц года и что делать, если нет новогоднего настроения, Городу55 рассказала омский психолог Наталья Целевич.

Выше мы писали про то, что некоторые люди на настроены на праздник из-за трудностей с финансами. Однако психолог считает, что новогоднего настроения может не быть и при наличии больших денег. На самом деле — все дело в психологическом состоянии человека.

«Если вы выгорели на работе, сильно устали, находитесь в депрессии и постоянных стрессах, то в первую очередь нужно разобраться с этим. Календарный праздник сам по себе настроение не поднимет, поэтому не стоит ждать, что произойдет какое-то чудо. Мы сами должны приложить усилия, чтобы создать праздник. Разберитесь, почему у вас плохое самочувствие, и исходя из этого предпримите эффективные способы, которые приведут в нормальное состояние», — рассказала эксперт.

Кроме того, по словам Натальи Целевич, чувство грусти может появиться, если у человека какие-то проблемы в семье или нет близких людей рядом. Также эмоциональный спад возможен с наступлением самих праздников. Дело в том, что перед Новым годом все стараются завершить дела, находятся в постоянном движении, а на длинных выходных замедляются и остаются наедине со своим внутренним миром.

«Используйте новогодние праздники, как время для отдыха и хорошего сна. Не надо изображать радость и надевать „маску“, выдавливая эмоции. Вы всегда сможете устроить себе праздник, если будете здоровы. Поэтому в первую очередь используйте выходные, чтобы восстановиться», — подчеркнула Целевич.
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#Ольга Скворцова#Общество#Здоровье#Отдых#Омск#Праздники#Новый год#Семья#Психология#Стрес#Стресс#Депрессия#Эмоции
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