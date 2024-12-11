Чуда не будет: почему нет новогоднего настроения и как это связано с психикой

До Нового года осталось всего три недели. Все чаще люди сталкиваются с тем, что они не могут настроиться на праздник. Причин много — от сильной загруженности на работе до финансовых проблем. Как не отчаиваться в последний месяц года и что делать, если нет новогоднего настроения, Городу55 рассказала омский психолог Наталья Целевич.