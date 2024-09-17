Мифы о похудении за неделю: как не «сбросить» здоровье вместе с килограммами

Posted 17 сентября, 04:00
Published 17 сентября, 04:00
Modified 17 сентября, 04:59
Updated 17 сентября, 04:59
«Как быстро похудеть?» — пожалуй, один из самых частых вопросов и запросов среди женщин. Традиция избавляться от ненавистных килограммов и сантиметров подарила девушкам не только безграничное количество диет, но и срывы, расстройство пищевого поведения и неуверенность в себе. Отсутствие знаний о работе своего организма и вера в «волшебные» таблетки до сих пор заставляет их выбирать варианты так называемого быстрого похудения. В первую очередь женщины вдохновляются красивой картинкой, забывая о том, что нужно изменить образ жизни в целом, снизить нагрузку на сердце, суставы. Как эффективно похудеть и при этом сохранить свое здоровье, рассказала омский фитнес-тренер Анастасия Ползикова.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять физическим занятиям в среднем 150 минут в рамках недели. При этом речь не идет о каком-то конкретном виде тренировок. Тем, кому не нравится заниматься фитнесом, Анастасия Ползикова рекомендует выбрать другую активность: игровые виды спорта, например, баскетбол, футбол, волейбол, танцы. Любители водной среды могут отдать предпочтение плаванию, пешие прогулки и пробежки тоже никто не отменял.
«По рекомендациям ВОЗ, в день нужно ходить минимум 10 тысяч шагов. Но помимо этого, человеку нужно наполнять жизнь бытовой активностью: ходить в магазин, подниматься по лестнице, гулять, убираться дома самостоятельно, мыть посуду. Это все в сумме дает большой расход калорий и, соответственно, человек худеет быстрее. Кроме того, советую заниматься в спортзале или дома. Тренировки в своей квартире тоже могут быть эффективными, но они требуют большей собранности и дисциплины, потому что есть много отвлекающих факторов. По возможности дома нужно оборудовать фитнес-уголок с гантелями, резинками, мини-штангами, фитболами и ковриками. Так тренировки станут куда более эффективными».
По словам фитнес-тренера, для получения результата достаточно две качественные силовые и две кардиотренировки в неделю. При этом и первое, и второе равносильно важно.
«Кардиотренировки нужны для развития сердечно-сосудистой системы, то есть „дыхалки“ и сердца. Силовые тренировки направлены на работу мышц. Без хорошей работы сердца человек не сможет качественно отработать силовую тренировку. К кардиотренировкам относятся: быстрая ходьба, бег, прыжки на скакалке, гребля, активные танцы, к силовым: упражнения с собственным весом или отягощением», — дополнила Анастасия Ползикова.
Важно помнить, что все изменения в организме происходят в период восстановления. Поэтому очень важно соблюдать режим труда и отдыха и по возможности сократить появление стрессовых ситуаций.
По словам диетолога КМСЧ №9 Анны Жорник, самый распространенный тип людей, которым сложнее всего похудеть — офисные работники, питающиеся «на бегу». У таких людей сильно нарушен режим труда и отдыха, также их частыми перекусами становятся сладости. Людям с сидячим образом жизни рекомендуют делать разминку каждые 5-10 минут, а вместо конфет и шоколада перекусывать фруктами или ягодами.
«Есть такое явление, когда лишний вес выступает в роли некоторой защиты — спасательного круга, а жир служит „буфером“. Вес выступает в роли помощника, чтобы придать человеку значимость и масштаб в прямом смысле слова. То есть это подсознательное желание быть значимее, заметнее», — добавила омский психолог Наталья Целевич.
Кроме того, зачастую людям не удается похудеть из-за неправильного пищевого поведения, иными словами, из-за психологической зависимости от еды. Однако не стоит забывать, что пища нужна нам для удовлетворения голода, а не для снятия стресса или дискомфорта.
«Тут еда служит наградой и поощрением. Может возникнуть, если у человека, например, в детстве были какие-то ограничения в еде или его целенаправленно держали на диетах. Также, когда человек начинает резко ограничивать калории, мозг думает, что еды нет, поэтому нужно срочно запастись жиром», — дополнила психолог.
Действительно, половина успеха в похудении зависит от питания. По словам Анастасии Ползиковой, нужно научиться правильно расставлять приоритеты: на первом месте должно быть сытное и полезное, а уже на втором — вкусное и сладкое.
Это не значит, что нужно во всем себя ограничивать, но 80% твоего рациона должна составлять полезная еда, которая насыщает силами, дает организму все необходимые питательные вещества — макро- и микронутриенты, витамины, минералы, белки, жиры и углеводы. И 20% в рационе можем оставлять на продукты «для души». Это не значит, что мы должны совсем все исключить и есть только гречку, отварную грудку и огурцы. Нужно питаться разнообразно: есть белое и красное мясо- рыбу, птицу, морепродукты, жиры животного и растительного происхождения, все крупы. Чем разнообразнее рацион, тем больше поступает разных питательных веществ, — заключила фитнес-тренер.