Мифы о похудении за неделю: как не «сбросить» здоровье вместе с килограммами

«Как быстро похудеть?» — пожалуй, один из самых частых вопросов и запросов среди женщин. Традиция избавляться от ненавистных килограммов и сантиметров подарила девушкам не только безграничное количество диет, но и срывы, расстройство пищевого поведения и неуверенность в себе. Отсутствие знаний о работе своего организма и вера в «волшебные» таблетки до сих пор заставляет их выбирать варианты так называемого быстрого похудения. В первую очередь женщины вдохновляются красивой картинкой, забывая о том, что нужно изменить образ жизни в целом, снизить нагрузку на сердце, суставы. Как эффективно похудеть и при этом сохранить свое здоровье, рассказала омский фитнес-тренер Анастасия Ползикова.