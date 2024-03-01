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Иван Кротт

Глава Минобра Омской области Кротт высказался о новом предложении Путина по ЕГЭ

1 марта 2024, 02:52
Фото: Министерство образования Омской области
Иван Кротт
Результат ЕГЭ зависит не от знаний, а от нервной системы и возможности найма репетиторов.

В докладе Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что систему ЕГЭ следует модернизировать и разрешить пересдачу экзаменов в случае провала до конца приемной кампании в вузах.

Иван Кротт, зампредседателя правительства и министр образования Омской области, поддержал идею пересдачи ЕГЭ. Кротт считает, что глава государства позволил молодому поколению право на ошибку. Об этом сообщает «Омск-информ».

«Для миллионов выпускников школ и их родителей ЕГЭ — серьезное испытание, где у ребенка нет права на ошибку. Про это говорили и представители родительского сообщества, и эксперты. Это ситуация большого стресса», — уточнил Иван Кротт.

Уже давно говорят, что способ оценки знаний несправедлив, потому что он не учитывает уровень знаний, полученных в школе, а зависит от нервной системы и возможности найма репетиторов. Президент предложил решение данной проблемы — возможность повторного сдачи основного экзамена. Ожидается, что это будет положительно воспринято родителями и детьми.

Дать шанс. Президент Путин хочет разрешить сдающим ЕГЭ пересдавать в случае провала
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#Омск#Омская область#Владимир Путин#Россия#Родители#ЕГЭ#Модернизация#Новости#Ученики#Стресс
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