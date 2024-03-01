Глава Минобра Омской области Кротт высказался о новом предложении Путина по ЕГЭ

Уже давно говорят, что способ оценки знаний несправедлив, потому что он не учитывает уровень знаний, полученных в школе, а зависит от нервной системы и возможности найма репетиторов. Президент предложил решение данной проблемы — возможность повторного сдачи основного экзамена. Ожидается, что это будет положительно воспринято родителями и детьми.