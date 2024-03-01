Глава Минобра Омской области Кротт высказался о новом предложении Путина по ЕГЭ

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Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:58
В докладе Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что систему ЕГЭ следует модернизировать и разрешить пересдачу экзаменов в случае провала до конца приемной кампании в вузах.
Иван Кротт, зампредседателя правительства и министр образования Омской области, поддержал идею пересдачи ЕГЭ. Кротт считает, что глава государства позволил молодому поколению право на ошибку. Об этом сообщает «Омск-информ».
«Для миллионов выпускников школ и их родителей ЕГЭ — серьезное испытание, где у ребенка нет права на ошибку. Про это говорили и представители родительского сообщества, и эксперты. Это ситуация большого стресса», — уточнил Иван Кротт.