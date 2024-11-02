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Posted 2 ноября, 02:30

Published 2 ноября, 02:30

Modified 2 ноября, 03:07

Updated 2 ноября, 03:07

Омский кардиолог рассказала о связи между гипертонией и атмосферным давлением

Гипертония и метеозависимость: чем опасны резкие скачки атмосферного давления

2 ноября 2024, 02:30
Фото: Изображение Midjourney.

Омский кардиолог рассказала о связи между гипертонией и атмосферным давлением

Оказывается, перепады давления в атмосфере серьезно влияют на самочувствие.

Корреспондент Города55 узнал у омского кардиолога Ларисы Пляшко, как атмосферное давление влияет на артериальное. По словам врача, при высоком давлении атмосферы уровень давления у человека повышается. Тогда же у людей, страдающих гипертонией, может развиться гипертонический криз.

Гипертонический криз — внезапный, резкий подъем артериального давления, при котором ухудшается самочувствие и могут быть различные осложнения.

Такое состояние могут провоцировать и другие факторы. Среди них Пляшко назвала:

  • нервно-психические или физические нагрузки;

  • смена погоды, метеорологические перемены («магнитные бури»);

  • курение, особенно интенсивное;

  • резкая отмена некоторых лекарств, которые понижают давление;

  • употребление алкоголя, обильный прием пищи (особенно соленых и на ночь).

Также при любом изменении атмосферного давления повышается вероятность развития ишемических атак — нарушения притока крови в головной мозг. Они могут проявляться в виде таких симптомов, как:

  • онемение или слабость мышц лица, рук;

  • спутанность сознания;

  • внезапные нарушения речи, зрения, координации;

  • головокружение;

  • сильная головная боль.

«Чтобы улучшить показатели артериального давления, следует начать следить за своим образом жизни. Для этого важно скорректировать питание, следить, чтобы содержание соли в пище не превышало более 5 грамм в сутки, меньше пить алкоголь, отказаться от курения, повысить физическую активность, по возможности меньше нервничать», — добавила кардиолог.
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#Ольга Скворцова#Омск#Алкоголь#Курение#Новости#Лекарства#Питание#Магнитные бури#Атмосферное давление#Метеозависимость#Стресс
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