Гипертония и метеозависимость: чем опасны резкие скачки атмосферного давления

Корреспондент Города55 узнал у омского кардиолога Ларисы Пляшко, как атмосферное давление влияет на артериальное. По словам врача, при высоком давлении атмосферы уровень давления у человека повышается. Тогда же у людей, страдающих гипертонией, может развиться гипертонический криз.