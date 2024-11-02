Гипертония и метеозависимость: чем опасны резкие скачки атмосферного давления

Posted 2 ноября, 02:30
Published 2 ноября, 02:30
Modified 2 ноября, 03:07
Updated 2 ноября, 03:07
Корреспондент Города55 узнал у омского кардиолога Ларисы Пляшко, как атмосферное давление влияет на артериальное. По словам врача, при высоком давлении атмосферы уровень давления у человека повышается. Тогда же у людей, страдающих гипертонией, может развиться гипертонический криз.
Гипертонический криз — внезапный, резкий подъем артериального давления, при котором ухудшается самочувствие и могут быть различные осложнения.
Такое состояние могут провоцировать и другие факторы. Среди них Пляшко назвала:
нервно-психические или физические нагрузки;
смена погоды, метеорологические перемены («магнитные бури»);
курение, особенно интенсивное;
резкая отмена некоторых лекарств, которые понижают давление;
употребление алкоголя, обильный прием пищи (особенно соленых и на ночь).
Также при любом изменении атмосферного давления повышается вероятность развития ишемических атак — нарушения притока крови в головной мозг. Они могут проявляться в виде таких симптомов, как:
онемение или слабость мышц лица, рук;
спутанность сознания;
внезапные нарушения речи, зрения, координации;
головокружение;
сильная головная боль.
«Чтобы улучшить показатели артериального давления, следует начать следить за своим образом жизни. Для этого важно скорректировать питание, следить, чтобы содержание соли в пище не превышало более 5 грамм в сутки, меньше пить алкоголь, отказаться от курения, повысить физическую активность, по возможности меньше нервничать», — добавила кардиолог.