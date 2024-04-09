Коммунальный робот и приложение для беременности: какие проекты разрабатывают омичи

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В Омске в полуфинал конкурса «Стартап-тур 2024», посвященного технологическим разработкам, вышли 15 проектов. Среди них набор для самостоятельной сборки робота-кота, беспилотная коммунальная машина, интеллектуальная платформа управления пассажирским транспортом и косметика, регулирующая уровень стресса.
Участники сразятся за главный приз — 300 тысяч рублей и возможность стать резидентом «Сколково» на очной части конкурса. У каждого будет 5 минут на презентацию своей разработки. Итоги подведут сегодня, 9 апреля.
Город55 пообщался с изобретателями машины для уборки тротуаров и приложения для выявления причин невынашивания беременности.
Студенты СибАДИ разработали беспилотную коммунальнаую машину, которая будет заниматься уборкой снега на тротуарах и пешеходных дорожках зимой, а летом — поливать клумбы и газоны, мыть и пылесосить дорожки.
По словам разработчиков, каждый шестой-седьмой омич получает зимой травму из-за не вовремя убранных снега и слякоти. При этом уборка тяжелой техникой, посыпание тротуаров песком, колка льда портят плитку и асфальт.
Контролировать коммунальную машину можно удаленно. Изобретатели считают, что потенциальными заказчиками изобретения могут стать частные владельцы, управляющие компании, муниципальные службы, гостиничные комплексы.
«У нашей разработки есть аналоги, но это все либо очень большие машины, либо слишком маленькие устройства. Например, в Москве есть коммунальный робот „Пиксель“, и он размером с небольшой грузовик, или робот-снегоуборщик, который сейчас делают в Китае, наоборот, слишком маленький — чуть больше стандартного робота-пылесоса. Мы делаем такую машину, с помощью которой можно будет почистить тротуары, дорожки в парке, саду или на остановке», — рассказал лидер команды разработчиков Данил Николаев.
А вот как робот выглядит в работе:
Клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии №1 ОмГМУ Наталья Цинюк разработала проект, который будет выявлять причины невынашивания беременности. Программ представляет из себя пользовательский кабинет с личными данными для каждой женщины индивидуально.
Программа рассматривает в совокупности факторы риска невынашивания беременности, аутоиммунные факторы и ДНК-маркеры.
«Анализируя основные факторы, влияющие на беременность, она поможет выявить именно те, которые служат причиной ее ненаступления», — объяснила Наталья.
Идея проекта пришла омичке во время работы на кафедре акушерства и гинекологии при изучении клинических баз.
Невынашивание — многофакторная проблема. Диагностика включают как неинвазивные так и инвазивные методы, которые могут выявить воспаление или препятствие на пути к яйцеклетке.
«Не всегда учитывается наличие сразу нескольких факторов — длительные безуспешные попытки найти причину ненаступления беременности вселяют в женщину чувство напрасно потраченного времени и собственного бессилия. Многие недооценивают влияние иммунитета на беременность», — рассказала Наталья Цинюк.
Сколько же проектов от разработчиков доходят до реализации? На этот вопрос ответил руководитель департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский.
«Все зависит от подхода к оценке проекта. Как мы видим на примере „Сколково“, эта конверсия достаточно высокая, но при этом она связана с классической „ошибкой выжившего“: к нам приходят компании, которые, некоторые шаги уже сделали и некоторые риски уже сняли. Достаточно большое количество компаний доходят до этапа коммерциализации, кто-то из них выстреливает в большой и глобальный бизнес, кто-то не достигается колоссальных высот», — рассказал Юрий.
Для разработчиков проектов в «Сколково» предусмотрены налоговые льготы, а также возможна грантовая поддержка.
«Статус участника проекта „Сколково“ открывает доступ ко всей экосистеме инновационного центра для ведения исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов: широкие возможности по использованию лабораторий для проведения научных исследований или находить надежных исполнителей технологических услуг, привлекать инвестиции, получать финансовую поддержку, взаимодействовать с бизнес-сообществом и многое другое», — добавил Юрий Сибирский.
Ранее Город55 рассказывал о других разработках омичей — муке из тараканов и интеллектуальной платформе управления пассажирским транспортом.