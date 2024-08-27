Детская хандра: советы омского психолога, как настроиться на учебу после лета

О том, как справиться с этими проблемами, восстановить режим и поддержать ребенка, корреспонденту Города55 Ольге Скворцовой рассказала практикующий психолог из Омска Наталья Целевич. Специалист сравнила ребенка, которому после долгих каникул нужно идти в школу, со взрослым, который выходит из отпуска. Любому человеку необходимо определенное количество времени, чтобы его организм снова смог привыкнуть к раннему подъему, новому распорядку дня, дисциплине. А подобные изменения вызывают стресс, особенно осенью, когда из-за перестройки биоритмов земли особо впечатлительные люди чувствуют движения в своем эмоциональном фоне. Многие в осеннюю пору становятся уязвимее и ранимее, тем более подростки, которые и так очень чувствительны в силу своего возраста.