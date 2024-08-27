Детская хандра: советы омского психолога, как настроиться на учебу после лета

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Уже на следующей неделе тысячи детей пойду в школу. Зачастую после летних каникул это тяжело дается и ученикам, и их родителям. Дети несколько месяцев отдыхали и за это время успели сбить режим и отвыкнуть от учебы. Из-за этого с приближением сентября у них может появиться агрессия, апатия, эмоциональная нестабильность и, как следствие, сильный стресс.
О том, как справиться с этими проблемами, восстановить режим и поддержать ребенка, корреспонденту Города55 Ольге Скворцовой рассказала практикующий психолог из Омска Наталья Целевич. Специалист сравнила ребенка, которому после долгих каникул нужно идти в школу, со взрослым, который выходит из отпуска. Любому человеку необходимо определенное количество времени, чтобы его организм снова смог привыкнуть к раннему подъему, новому распорядку дня, дисциплине. А подобные изменения вызывают стресс, особенно осенью, когда из-за перестройки биоритмов земли особо впечатлительные люди чувствуют движения в своем эмоциональном фоне. Многие в осеннюю пору становятся уязвимее и ранимее, тем более подростки, которые и так очень чувствительны в силу своего возраста.
Наталья Целевич рекомендует после выхода с каникул дать школьнику время для адаптации. В этот период у него могут быть перепады настроения и плохое настроение. Психолог делает акцент на том, что ни в коем случае нельзя решать проблемы через крики и шантаж.
«Помимо рутины, обязательно должны быть приятные дела, которые компенсируют стресс. Найдите ребенку интересные занятия и мотивацию для этого, разговаривайте с ним спокойно. Также, например, после выхода с каникул можно пойти на уступку и разрешить ему остаться дома, чтобы школа не становилась местом наказания, — добавила эксперт.
Чтобы справиться с расфокусом и научить четкой структуре, психолог предлагает составить для школьника список дел. Ребенок будет грамотно распределять время и отслеживать, какие задания уже выполнил. Такой способ поможет выработать дисциплину.
«В первую очередь родителям нужно начать с себя, обратив внимание на свое эмоциональное состояние. Модель поведения взрослого человека передается ребенку. Поэтому нужно уметь замечать положительные вещи даже в будничной суете и уметь радоваться осени и ее краскам», — добавила Целевич.