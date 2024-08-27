gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Омский психолог дала советы, как настроиться на учебу после летних каникул

Детская хандра: советы омского психолога, как настроиться на учебу после лета

27 августа 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney

Омский психолог дала советы, как настроиться на учебу после летних каникул

Объясняем, как подготовить ребенка к возвращению в школу и как мотивировать его учиться.

Уже на следующей неделе тысячи детей пойду в школу. Зачастую после летних каникул это тяжело дается и ученикам, и их родителям. Дети несколько месяцев отдыхали и за это время успели сбить режим и отвыкнуть от учебы. Из-за этого с приближением сентября у них может появиться агрессия, апатия, эмоциональная нестабильность и, как следствие, сильный стресс.

О том, как справиться с этими проблемами, восстановить режим и поддержать ребенка, корреспонденту Города55 Ольге Скворцовой рассказала практикующий психолог из Омска Наталья Целевич. Специалист сравнила ребенка, которому после долгих каникул нужно идти в школу, со взрослым, который выходит из отпуска. Любому человеку необходимо определенное количество времени, чтобы его организм снова смог привыкнуть к раннему подъему, новому распорядку дня, дисциплине. А подобные изменения вызывают стресс, особенно осенью, когда из-за перестройки биоритмов земли особо впечатлительные люди чувствуют движения в своем эмоциональном фоне. Многие в осеннюю пору становятся уязвимее и ранимее, тем более подростки, которые и так очень чувствительны в силу своего возраста.

Фото: Изображение Midjourney

Наталья Целевич рекомендует после выхода с каникул дать школьнику время для адаптации. В этот период у него могут быть перепады настроения и плохое настроение. Психолог делает акцент на том, что ни в коем случае нельзя решать проблемы через крики и шантаж.

«Помимо рутины, обязательно должны быть приятные дела, которые компенсируют стресс. Найдите ребенку интересные занятия и мотивацию для этого, разговаривайте с ним спокойно. Также, например, после выхода с каникул можно пойти на уступку и разрешить ему остаться дома, чтобы школа не становилась местом наказания, — добавила эксперт.

Чтобы справиться с расфокусом и научить четкой структуре, психолог предлагает составить для школьника список дел. Ребенок будет грамотно распределять время и отслеживать, какие задания уже выполнил. Такой способ поможет выработать дисциплину.

«В первую очередь родителям нужно начать с себя, обратив внимание на свое эмоциональное состояние. Модель поведения взрослого человека передается ребенку. Поэтому нужно уметь замечать положительные вещи даже в будничной суете и уметь радоваться осени и ее краскам», — добавила Целевич.

Ранее мы писали, что в Омской области в этом году пойдут в школу больше 24 тысяч первоклашек. Им выдадут брендированные рюкзаки. Получить их может один из родителей на торжественной линейке 2 сентября.

Новый учебный год. В Омске на школьные книги направили 830 миллионов рублей
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Школа#Дети#Родители#Психология#Учеба#Каникулы#Поведение#Стресс#Эмоции
Подпишитесь
Не удовлетворили жалобу. Приостановку стройки омского ЖК «Мирапорт» признали законной
Сегодня, 06:58
73 тысячи «квадратов» жилья. В Омске хотят построить новые многоэтажки на Завертяева
Сегодня, 06:36
«Хорошие шансы в Кубке»: Линден Вей рассказал о своем переходе в омский «Авангард»
Сегодня, 06:50
В здании омского Кадетского корпуса на Ленина будут обследовать тир
Сегодня, 09:05
От +5 до +29. Синоптики дали неожиданный прогноз на сентябрь для Омской области
Сегодня, 02:00
В Омске прекращает работу известная молочная компания «ВНИМИ-Сибирь»
Сегодня, 05:30