Таксисты, кондукторы и продавцы. Назван топ скандальных профессий в Омске

По мнению омичей, число скандалов можно снизить, если повысить зарплату сотрудникам (68%), а последним сменить место работы, чтобы труд был действительно по душе (51%). Кроме того, многие придерживаются мнения, что для стабилизации ситуации омичам нужно больше отдыхать (43%) и трудиться в нормальном графике без переработок (30%).