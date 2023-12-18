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Published Сегодня, 12:08

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Updated Сегодня, 12:12

иллюстрация

Таксисты, кондукторы и продавцы. Назван топ скандальных профессий в Омске

18 декабря 2023, 12:08
Фото: Город55
иллюстрация

В этом году омичи чаще всего ругались с таксистами, кондукторами и продавцами

По мнению жителей региона, конфликтные люди недовольны жизнью и работой, а также испытывают ненависть к окружающим.

Аналитики центра Зарплата.ру спросили жителей Омской области по поводу конфликтных ситуаций. Респонденты рассказали, с представителями каких профессий они ругались в этом году чаще всего.

Топ скандальных профессионалов возглавили таксисты (40%), продавцы (40%) и кассиры (38%). В пятерку лидеров попали работники колл-центров (33%) и регистратуры (27%). Также часто конфликтными бывают кондукторы (26%), врачи (20%) и медсестры (18%), считают омичи.

В этом году бывали ссоры и с курьерами (17%), охранниками (14%), строителями, работниками пунктов выдачи (по 12%). Менее конфликтными признали бухгалтеров (10%), администраторов (9%) и официантов (6%).

Статистики также составили список напряженных профессиональных областей, отталкиваясь от ответов омичей. В 2023 году к таковым причислили сферу услуг (66%), розничную торговлю (51%), транспорт и автобизнес (39%), медицину и фармацию (34%), бухгалтерию, финансы и банки (26%).

Респонденты считают, что скандалы происходят из-за обилия стрессовых ситуаций на работе (73%), недовольства жизнью и работой (45%) и ненависти к людям в целом (42%). Также среди популярных ответов — усталость (32%) и маленькая зарплата (30%).

По мнению омичей, число скандалов можно снизить, если повысить зарплату сотрудникам (68%), а последним сменить место работы, чтобы труд был действительно по душе (51%). Кроме того, многие придерживаются мнения, что для стабилизации ситуации омичам нужно больше отдыхать (43%) и трудиться в нормальном графике без переработок (30%).

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