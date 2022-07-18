«Единая Россия» тестирует обновленное приложение для поиска потерявшихся детей

В Омске тестируют приложение «Заступник». В эксперименте участвуют родители и волонтеры.
Приложение Заступник» выпустило новое обновление. Как рассказали кураторы приложения Инна Гомолко и Юрий Иванищев, реализована история перемещений ребенка за последние 24 часа.
«Когда ребенок потерялся, при его поиске очень важно знать о местах, которые он посещал. Это поможет волонтерам, поисковикам, а также полиции восстановить картину происшествия. Таким образом можно найти свидетелей перемещения ребенка, а также получить записи с камер видеонаблюдения в тех местах, где они есть. Это увеличит эффективность и сократит время поиска пропавшего ребенка в том случае, если телефон у него был выключен или отсутствует интернет-соединение», — отметил Юрий Иванищев.
Напомним, сейчас в Омске родители и волонтеры общественных организаций тестируют новое мобильное приложение «Заступник», которое помогает детям, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях. По итогу тестов функционал приложения будет улучшен. По словам Инны Гомолко, ранее в приложении были исключены риски ложного вызова помощи ребенком.
«В целом механизм работы „Заступника“ прост: пользователь нажимает кнопку вызова помощи и уже через три секунды родители и круг доверия получают сигнал и слышат все что вокруг него происходит, понимают причину подачи тревожного сигнала. Если родители и круг доверия не могут немедленно прийти на помощь к ребенку, то они отправляют сигнал в сообщество и максимальное количество пользователей в ближайшем радиусе ЧП получают оповещение, что нужна их помощь».
«Заступник» подходит для разных неприятных ситуаций, которые могут происходить с детьми — буллинг, угроза насилия, травмы, пожары, любые ЧП. В разных случаях на помощь к детям придут, используя приложение, полицейские, сотрудники МЧС, Росгвардии, медики.
Отметим, что по данным УМВД по Омской области в 2021 году зарегистрировано 990 уходов взрослых и 97 несовершеннолетних.