«Единая Россия» тестирует обновленное приложение для поиска потерявшихся детей

Напомним, сейчас в Омске родители и волонтеры общественных организаций тестируют новое мобильное приложение «Заступник», которое помогает детям, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях. По итогу тестов функционал приложения будет улучшен. По словам Инны Гомолко, ранее в приложении были исключены риски ложного вызова помощи ребенком.