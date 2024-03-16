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Не выходит на связь. В Омске ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад

16 марта 2024, 09:40
Фото: 1MI
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В Омске разыскивают мужчину, пропавшего больше месяца назад

10 февраля омич вышел из больницы в Ленинском округе, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Полицейские ищут омича, который вышел из больницы в Ленинском округе больше месяца назад — 10 февраля — и пропал. С того момента он не выходил на связь с родными, данных о его местоположении также нет.

По информации сотрудников УМВД, в день пропажи мужчина мог быть одет в черную вязаную шапку, темную зимнюю куртку, черные спортивные брюки, темные ботинки. Нуждается в медицинской помощи.

«Если вы располагаете информацией, которая поможет найти мужчину, позвоните в полицию по телефонам: 79-25-02, 8-904-325-63-04, 102», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, что недавно в Омске разыскивали пропавшую 15-летнюю девочку, вчера волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» рассказали, что она найдена.

Вышла из дома и пропала. В Омске уже неделю ищут 15-летнюю девочку
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