Не выходит на связь. В Омске ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Полицейские ищут омича, который вышел из больницы в Ленинском округе больше месяца назад — 10 февраля — и пропал. С того момента он не выходил на связь с родными, данных о его местоположении также нет.
По информации сотрудников УМВД, в день пропажи мужчина мог быть одет в черную вязаную шапку, темную зимнюю куртку, черные спортивные брюки, темные ботинки. Нуждается в медицинской помощи.
«Если вы располагаете информацией, которая поможет найти мужчину, позвоните в полицию по телефонам: 79-25-02, 8-904-325-63-04, 102», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, что недавно в Омске разыскивали пропавшую 15-летнюю девочку, вчера волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» рассказали, что она найдена.