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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Иллюстрация

Не выходит на связь. Родственники не могут найти омича после переезда в другой регион

4 июня 2024, 11:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

Родственники не могут найти омича после переезда в Новосибирскую область

Мужчина переехал в Татарск Новосибирской области семь лет назад, с тех пор родственники не могут выйти с ним на связь.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 разыскивают 52-летнего омича, который пропал без вести в 2017 году.

Соответствующее заявление в полицию подал племянник исчезнувшего. Он рассказал, что семь лет назад дядя переехал из Омска в Татарск Новосибирской области, после чего перестал выходить на связь с родственниками. Сейчас никто не знает, где он может находиться.

В пресс-службе полиции появилась фотография мужчины и приметы, по которым его можно узнать: на вид 50 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы и карие глаза. Если вы знаете, где может находиться пропавший, необходимо обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.

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