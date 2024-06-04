Не выходит на связь. Родственники не могут найти омича после переезда в другой регион

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 разыскивают 52-летнего омича, который пропал без вести в 2017 году.
Соответствующее заявление в полицию подал племянник исчезнувшего. Он рассказал, что семь лет назад дядя переехал из Омска в Татарск Новосибирской области, после чего перестал выходить на связь с родственниками. Сейчас никто не знает, где он может находиться.
В пресс-службе полиции появилась фотография мужчины и приметы, по которым его можно узнать: на вид 50 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы и карие глаза. Если вы знаете, где может находиться пропавший, необходимо обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.