«Ни одной зацепки». В омском поисковом отряде прокомментировали ход поисков школьницы

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» изданию «Омск-информ» рассказали о ходе поисков 15-летней школьницы, которая пропала в Омске 22 июля. Сейчас девочку ищут полицейские, поисково-спасательные отряды и добровольцы, однако, пока никаких данных о ее местоположении получить не удалось.
«Ни одной зацепки, ни одного свидетельства, ни одного артефакта! — с досадой сообщила пресс-секретарь поискового отряда Евгения Быкова.
Вчера в поисках москвички приняли участие 117 волонтеров разной степени подготовленности, сегодня их насчитывается около 40, большая часть присоединится к группам в вечернее время.
Напомним, что последнее известное местонахождение школьницы — территория Парка Победы, там она гуляла перед отправлением в аэропорт. Однако к родителям после прогулки девочка так не вернулась. Сегодня утром отец пропавшей рассказал свою версию событий.