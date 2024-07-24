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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В поисковом отряде прокомментировали ход поисков 15-летней москвички

«Ни одной зацепки». В омском поисковом отряде прокомментировали ход поисков школьницы

24 июля 2024, 13:23
Фото: ПСО «Доброспас-Омск»

В поисковом отряде прокомментировали ход поисков 15-летней москвички

В Омске уже третьи сутки продолжаются поиски 15-летней школьницы, однако пока они не приносят результатов — в поисковом отряде рассказали, что сейчас никаких зацепок нет.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» изданию «Омск-информ» рассказали о ходе поисков 15-летней школьницы, которая пропала в Омске 22 июля. Сейчас девочку ищут полицейские, поисково-спасательные отряды и добровольцы, однако, пока никаких данных о ее местоположении получить не удалось.

«Ни одной зацепки, ни одного свидетельства, ни одного артефакта! — с досадой сообщила пресс-секретарь поискового отряда Евгения Быкова.

Вчера в поисках москвички приняли участие 117 волонтеров разной степени подготовленности, сегодня их насчитывается около 40, большая часть присоединится к группам в вечернее время.

Напомним, что последнее известное местонахождение школьницы — территория Парка Победы, там она гуляла перед отправлением в аэропорт. Однако к родителям после прогулки девочка так не вернулась. Сегодня утром отец пропавшей рассказал свою версию событий.

Пропавшую в Омске 15-летнюю школьницу начали искать водолазы
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