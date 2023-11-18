В Омске ищут 54-летнего мужчину, ушедшего из дома почти месяц назад

Приметы, по которым можно узнать разыскиваемого: на вид 55-60 лет, рост 170 см и худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Из особых примет — борода средней длины. В день исчезновения был одет в черную куртку, темные джинсы, черную вязаную кофту и темные туфли.