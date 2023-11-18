В Омске ищут 54-летнего мужчину, ушедшего из дома почти месяц назад

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Поисками занимаются сотрудники отдела полиции № 10. Известно, что мужчина ушел из дома по улице Добровольского 21 октября, с тех пор никакой информации о нем нет.
Первое время омича разыскивала мать, но спустя неделю она все же решила обратиться в полицию, так как собственные поиски результатов не дали. С 26 октября местонахождение мужчины устанавливали полицейские и волонтеры.
Приметы, по которым можно узнать разыскиваемого: на вид 55-60 лет, рост 170 см и худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Из особых примет — борода средней длины. В день исчезновения был одет в черную куртку, темные джинсы, черную вязаную кофту и темные туфли.
«Если вам известно местонахождение омича или вы располагаете информацией, которая поможет разыскать его, позвоните в полицию по телефонам: 79-37-02, 8-908-321-61-58 или 102», — обратились к жителям города сотрудники УМВД России по Омской области.