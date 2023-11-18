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В Омске ищут 54-летнего мужчину, ушедшего из дома почти месяц назад

18 ноября 2023, 03:39
Фото: 1MI
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Полиция разыскивает 54-летнего омича, который ушел из дома почти месяц назад

Пропавший ушел из дома 21 октября, неделю мать пыталась найти его самостоятельно.

Поисками занимаются сотрудники отдела полиции № 10. Известно, что мужчина ушел из дома по улице Добровольского 21 октября, с тех пор никакой информации о нем нет.

Первое время омича разыскивала мать, но спустя неделю она все же решила обратиться в полицию, так как собственные поиски результатов не дали. С 26 октября местонахождение мужчины устанавливали полицейские и волонтеры.

Приметы, по которым можно узнать разыскиваемого: на вид 55-60 лет, рост 170 см и худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Из особых примет — борода средней длины. В день исчезновения был одет в черную куртку, темные джинсы, черную вязаную кофту и темные туфли.

«Если вам известно местонахождение омича или вы располагаете информацией, которая поможет разыскать его, позвоните в полицию по телефонам: 79-37-02, 8-908-321-61-58 или 102», — обратились к жителям города сотрудники УМВД России по Омской области.
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