Никаких новостей две недели. В Омске пропала женщина со шрамом под правой бровью

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Сегодня в паблике «ДоброСпас — Омск» появилась информация о том, что вот уже более двух недель в Омске не могут найти 46-летнюю женщину. Она пропала 25 мая, выйдя из дома по адресу Краснознаменная, 26/3. С тех пор о ней ничего не известно.
Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, глаза карие, волосы светлые. Отличительные особенности: шрам под правой бровью и шрам от аппендицита.
Всех кому что-либо известно о местонахождении этой женщины, просят позвонить в полицию по номеру 02 (102) или в организацию «ДоброСпас-Омск» по номерам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.
Напомним, что ранее в паблике сообщили о пропаже 58-летней женщины, которая 15 мая ушла на пастбище возле станции Сыропятское Кормиловского района и не вернулась домой. Волонтеры уже обследовали большую территорию, но, к сожалению, пропавшую женщину так и не нашли. Поиски продолжаются.