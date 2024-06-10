Никаких новостей две недели. В Омске пропала женщина со шрамом под правой бровью

Сегодня в паблике «ДоброСпас — Омск» появилась информация о том, что вот уже более двух недель в Омске не могут найти 46-летнюю женщину. Она пропала 25 мая, выйдя из дома по адресу Краснознаменная, 26/3. С тех пор о ней ничего не известно.