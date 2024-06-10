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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

иллюстрация

Никаких новостей две недели. В Омске пропала женщина со шрамом под правой бровью

10 июня 2024, 07:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске пару недель назад пропала блондинка со шрамом под правой бровью

В группе «ДоброСпас — Омск» опубликовали информацию о пропаже 46-летней женщины. 25 мая она вышла из дома по адресу Краснознаменная, 26/3, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Сегодня в паблике «ДоброСпас — Омск» появилась информация о том, что вот уже более двух недель в Омске не могут найти 46-летнюю женщину. Она пропала 25 мая, выйдя из дома по адресу Краснознаменная, 26/3. С тех пор о ней ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, глаза карие, волосы светлые. Отличительные особенности: шрам под правой бровью и шрам от аппендицита.

Всех кому что-либо известно о местонахождении этой женщины, просят позвонить в полицию по номеру 02 (102) или в организацию «ДоброСпас-Омск» по номерам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.

Напомним, что ранее в паблике сообщили о пропаже 58-летней женщины, которая 15 мая ушла на пастбище возле станции Сыропятское Кормиловского района и не вернулась домой. Волонтеры уже обследовали большую территорию, но, к сожалению, пропавшую женщину так и не нашли. Поиски продолжаются.

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