Местонахождение неизвестно. В омских Нефтяниках пропал 34-летний мужчина

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас Омск» ищут 34-летнего мужчину, который вышел из дома №82/2 на проспекте Мира и пропал. О его местонахождении ничего неизвестно с 20 марта.
Информации об особых приметах или одежде в день исчезновения нет. По фотографии, которая прикреплена к публикации, можно понять, что у омича густая борода и короткие русые волосы.
Напомним, что недавно в Омске пропал еще один мужчина. Он вышел из медицинского учреждения 10 февраля, после чего перестал выходить на связь с родными.