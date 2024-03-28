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Местонахождение неизвестно. В омских Нефтяниках пропал 34-летний мужчина

28 марта 2024, 09:05
Фото: 1MI
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В омских Нефтяниках больше недели разыскивают 34-летнего мужчину

Омич вышел из дома на проспекте Мира 20 марта, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас Омск» ищут 34-летнего мужчину, который вышел из дома №82/2 на проспекте Мира и пропал. О его местонахождении ничего неизвестно с 20 марта.

Информации об особых приметах или одежде в день исчезновения нет. По фотографии, которая прикреплена к публикации, можно понять, что у омича густая борода и короткие русые волосы.

Напомним, что недавно в Омске пропал еще один мужчина. Он вышел из медицинского учреждения 10 февраля, после чего перестал выходить на связь с родными.

Не выходит на связь. В Омске ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад
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