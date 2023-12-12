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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Омская полиция разыскивает пропавшего водителя фуры

Не выходит на связь. Омская полиция ищет пропавшего водителя фуры из Санкт-Петербурга

12 декабря 2023, 12:09
Фото: 1MI

Омская полиция разыскивает пропавшего водителя фуры

С заявлением о пропаже в отделение №4 обратилась его 28-летняя дочь.

Известно, что мужчине 57 лет, он проживает в Санкт-Петербурге и работает водителем большегруза. Дочь рассказала, что последний телефонный разговор с ним состоялся почти два месяца назад — 17 октября. С тех пор мобильный пропавшего выключен, а местонахождение неизвестно.

Приметы, по которым можно узнать мужчину: на вид 50-55 лет, рост около 150 см, среднего телосложения, карие глаза, темно-русые волосы.

Сотрудники полиции просят граждан, которые знают о местонахождении исчезнувшего петербуржца, звонить в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.

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