Не выходит на связь. Омская полиция ищет пропавшего водителя фуры из Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Известно, что мужчине 57 лет, он проживает в Санкт-Петербурге и работает водителем большегруза. Дочь рассказала, что последний телефонный разговор с ним состоялся почти два месяца назад — 17 октября. С тех пор мобильный пропавшего выключен, а местонахождение неизвестно.
Приметы, по которым можно узнать мужчину: на вид 50-55 лет, рост около 150 см, среднего телосложения, карие глаза, темно-русые волосы.
Сотрудники полиции просят граждан, которые знают о местонахождении исчезнувшего петербуржца, звонить в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.