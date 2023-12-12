Не выходит на связь. Омская полиция ищет пропавшего водителя фуры из Санкт-Петербурга

Известно, что мужчине 57 лет, он проживает в Санкт-Петербурге и работает водителем большегруза. Дочь рассказала, что последний телефонный разговор с ним состоялся почти два месяца назад — 17 октября. С тех пор мобильный пропавшего выключен, а местонахождение неизвестно.