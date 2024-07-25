Погибшая школьница, новые автобусы и открытая тренировка «Авангарда». Омск сегодня

В Омск прибыли четыре последних автобуса НефАЗ из 44, которые были приобретены по нацпроекту, их покупка обошлась в 1,444 млрд рублей. Новый экологичный транспорт оранжевого цвета доставили на базу пассажирского предприятия №8. Известно, что автобусы выйдут на маршруты №29 и 45.