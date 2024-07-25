Погибшая школьница, новые автобусы и открытая тренировка «Авангарда». Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Новость №1. В Иртыше нашли тело пропавшей школьницы
Сегодня вечером стало известно о гибели 15-летней школьницы, которая пропала в Омске 22 июля. Тело девочки нашли возле лодочной станции в районе улице 3-я Островская. Сейчас все детали произошедшего и причину смерти юной москвички устанавливают следователи.
Новость №2. На два омских автобусных маршрута выпустят новые НефАЗы
В Омск прибыли четыре последних автобуса НефАЗ из 44, которые были приобретены по нацпроекту, их покупка обошлась в 1,444 млрд рублей. Новый экологичный транспорт оранжевого цвета доставили на базу пассажирского предприятия №8. Известно, что автобусы выйдут на маршруты №29 и 45.
Новость №3. Омских болельщиков пригласили на открытую тренировку «Авангарда»
1 августа омский «Авангард» проведет первую открытую тренировку перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Она пройдет на льду Академии Авангард. Для болельщиков вход будет свободным, двери откроются в 9:30, сама же тренировка начнется часом позже — в 10:30.