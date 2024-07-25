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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

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Погибшая школьница, новые автобусы и открытая тренировка «Авангарда». Омск сегодня

25 июля 2024, 14:23
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Иртыше нашли тело пропавшей школьницы

Сегодня вечером стало известно о гибели 15-летней школьницы, которая пропала в Омске 22 июля. Тело девочки нашли возле лодочной станции в районе улице 3-я Островская. Сейчас все детали произошедшего и причину смерти юной москвички устанавливают следователи.

Тело 15-летней школьницы из Москвы обнаружили в Иртыше на четвертые сутки поисков
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Новость №2. На два омских автобусных маршрута выпустят новые НефАЗы

В Омск прибыли четыре последних автобуса НефАЗ из 44, которые были приобретены по нацпроекту, их покупка обошлась в 1,444 млрд рублей. Новый экологичный транспорт оранжевого цвета доставили на базу пассажирского предприятия №8. Известно, что автобусы выйдут на маршруты №29 и 45.

Стало известно, на какие маршруты в Омске выпустят новые большие автобусы
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Новость №3. Омских болельщиков пригласили на открытую тренировку «Авангарда»

1 августа омский «Авангард» проведет первую открытую тренировку перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Она пройдет на льду Академии Авангард. Для болельщиков вход будет свободным, двери откроются в 9:30, сама же тренировка начнется часом позже — в 10:30.

Соскучились по хоккею? «Авангард» пригласил омичей на открытую тренировку
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