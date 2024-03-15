Искали четыре дня. В Омске нашли исчезнувшего молодого человека на белой иномарке

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Published Сегодня, 06:53
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В понедельнике, 11 марта, в Омске пропал молодой человек. Представители поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» опубликовали информацию о нем.
Известно, что примерно в половине пятого вечера он вышел из дома по улице Малиновского, 12/1 и сел в белую машину. 25-летний омич уехал на Mitsubishi Colt неизвестно куда и исчез.
Сегодня, 15 марта, стало известно о том, что его нашли. Поисковики в своем официальном сообществе рассказали, что молодой человек жив.