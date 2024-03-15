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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

иллюстрация

Искали четыре дня. В Омске нашли исчезнувшего молодого человека на белой иномарке

15 марта 2024, 06:53
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске нашли исчезнувшего молодого человека на белой иномарке

Поисковики рассказали, что омич жив, но не дают подробностей по поводу того, где находился все это время пропавший.

В понедельнике, 11 марта, в Омске пропал молодой человек. Представители поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» опубликовали информацию о нем.

Известно, что примерно в половине пятого вечера он вышел из дома по улице Малиновского, 12/1 и сел в белую машину. 25-летний омич уехал на Mitsubishi Colt неизвестно куда и исчез.

Сегодня, 15 марта, стало известно о том, что его нашли. Поисковики в своем официальном сообществе рассказали, что молодой человек жив.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Пропал человек#Пропал омич#Поиски людей#Поиски человека#Пропал мужчина#Доброспас#Алина Ясинская
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