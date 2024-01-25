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Не вернулся. В Омской области ищут мужчину, скрывшегося от административного надзора

25 января 2024, 12:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области ищут мужчину, скрывшегося от административного надзора

Уроженец Полтавского района может находиться как в области, так и в Омске.

Разыскивают нарушителя сотрудники регионального уголовного розыска и отдела ОМВД по Полтавскому району. Известно, что мужчина не вернулся домой после освобождения из тюрьмы, хотя за ним был установлен административный надзор. Фотографию разыскиваемого опубликовали в группе УМВД Омской области в соцсети.

Также были названы приметы, по которым можно узнать пропавшего: на вид около 35-40 лет, рост 180 см, имеет смуглое лицо, темные прямые короткие волосы и нос с горбинкой. Есть и особые приметы, на которые следует обращать внимание: шрам на левом колене и затылке, на кисти правой руки татуировка «СБАН», а на пальцах левой — следы от татуировок.

Кроме того, в полиции предупредили, что мужчина склонен к употреблению алкоголя, сейчас бродяжничает.

«Если вам известно местонахождение разыскиваемого или вы обладаете иной важной информацией, сообщите об этом в полицию по телефонам: 79-34-04, 79-33-89, 8-913-642-88-46 или 102. Конфиденциальность гарантируется», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.
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