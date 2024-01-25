Не вернулся. В Омской области ищут мужчину, скрывшегося от административного надзора

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Разыскивают нарушителя сотрудники регионального уголовного розыска и отдела ОМВД по Полтавскому району. Известно, что мужчина не вернулся домой после освобождения из тюрьмы, хотя за ним был установлен административный надзор. Фотографию разыскиваемого опубликовали в группе УМВД Омской области в соцсети.
Также были названы приметы, по которым можно узнать пропавшего: на вид около 35-40 лет, рост 180 см, имеет смуглое лицо, темные прямые короткие волосы и нос с горбинкой. Есть и особые приметы, на которые следует обращать внимание: шрам на левом колене и затылке, на кисти правой руки татуировка «СБАН», а на пальцах левой — следы от татуировок.
Кроме того, в полиции предупредили, что мужчина склонен к употреблению алкоголя, сейчас бродяжничает.
«Если вам известно местонахождение разыскиваемого или вы обладаете иной важной информацией, сообщите об этом в полицию по телефонам: 79-34-04, 79-33-89, 8-913-642-88-46 или 102. Конфиденциальность гарантируется», — обратились к омичам в пресс-службе регионального УМВД.