Не вернулся. В Омской области ищут мужчину, скрывшегося от административного надзора

Также были названы приметы, по которым можно узнать пропавшего: на вид около 35-40 лет, рост 180 см, имеет смуглое лицо, темные прямые короткие волосы и нос с горбинкой. Есть и особые приметы, на которые следует обращать внимание: шрам на левом колене и затылке, на кисти правой руки татуировка «СБАН», а на пальцах левой — следы от татуировок.