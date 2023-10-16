Пропала в пятницу 13-го. Омичку, скрывшуюся на внедорожнике, нашли погибшей

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
49-летняя женщина пропала 13 октября на белом автомобиле «Toyota RAV4». После выезда из дома в тот день никакой информации о ее местоположении не поступало.
Пропавшую искали в Омске, Омском и Муромцевском районах. Однако несмотря на поиски и распространение информации в соцсетях, омичку нашли погибшей.
Напомним, что женщину искали по следующим приметам: рост — ориентировочно 168 сантиметров, коричневые волосы и голубые глаза.