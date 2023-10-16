Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Иллюстрация

Пропала в пятницу 13-го. Омичку, скрывшуюся на внедорожнике, нашли погибшей

16 октября 2023, 12:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичку, которая пропала на внедорожнике в пятницу 13-го, нашли погибшей

О прекращении поисков сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области.

49-летняя женщина пропала 13 октября на белом автомобиле «Toyota RAV4». После выезда из дома в тот день никакой информации о ее местоположении не поступало.

Пропавшую искали в Омске, Омском и Муромцевском районах. Однако несмотря на поиски и распространение информации в соцсетях, омичку нашли погибшей.

Напомним, что женщину искали по следующим приметам: рост — ориентировочно 168 сантиметров, коричневые волосы и голубые глаза.

В пятницу 13-го в Омске пропала женщина на внедорожнике
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Поиски#Погибла женщина#Новости#Поисково-спасательный отряд#Поиск пропавших#Поиски людей#Поиск#Погиб#Поиски человека#Анастасия Баянова
Подпишитесь
В омском минздраве прокомментировали ситуацию с фейковыми данными о медуслугах
Сегодня, 08:05
В Успенский собор Омска привезли 600-летний Годеновский крест
Сегодня, 07:17
Обвиняют во взяточничестве и халатности. В Омске начался суд над бывшим замминистра
Сегодня, 05:13
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым
Сегодня, 02:18
Омская область попала на 31 строчку рейтинга уровня доходов населения
Сегодня, 03:27
Две бани на окраинах Омска до 2028 года арендует компания из Смоленской области
Сегодня, 04:03