Озимые выжили. Омские синоптики проанализировали прошедший январь

Если первый десяток дней января в регионе было на 1-3 градуса ниже нормы, то оставшиеся дни баловали омичей аномальным теплом. В среднем, температура была выше нормы на 7-10 градусов. Самый теплый день был 8 числа. По юго-востоку области дошло до +2, местные жители даже могли попасть под дождь. Сумма осадков за месяц составила 92 — 175% от климатической нормы. Был и туман с ухудшением видимости до 100 м.