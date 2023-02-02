Озимые выжили. Омские синоптики проанализировали прошедший январь

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Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС опубликовала итоги января. Руководитель учреждения Наталия Криворучко проанализировала, насколько «правильным» выдался первый месяц года.
Если первый десяток дней января в регионе было на 1-3 градуса ниже нормы, то оставшиеся дни баловали омичей аномальным теплом. В среднем, температура была выше нормы на 7-10 градусов. Самый теплый день был 8 числа. По юго-востоку области дошло до +2, местные жители даже могли попасть под дождь. Сумма осадков за месяц составила 92 — 175% от климатической нормы. Был и туман с ухудшением видимости до 100 м.
Самый холодный день был 11 января. В Седельниковском районе тогда зафиксировали похолодание до -45 градусов.
«Такой разный по температурному режиму январь вызывал немало вопросов у аграриев. Как показали агрометеорологические наблюдения, на омских полях озимые зерновые культуры в течение всего месяца были надежно укрыты снежным покровом. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых культур опасных пределов не достигала», — отметила Наталия Криворучко.