Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение

В это же время ночью в областном центре ожидается -17… -20 градусов. Дневная температура будет варьироваться от -14 до -17 градусов. Осадков, по словам Криворучко, в Омске также не прогнозируется на Крещение. Южный, юго-восточный ветер с переходом на восточный задует с порывами 5-10 м/с.