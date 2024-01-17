Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Синоптики сделали прогноз погоды на Крещение. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в «Доме журналистов» рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.
По ее информации, в пятницу, 19 января, по области не будет существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -16… -21 градусов. В местах без облачности столбик термометра опустится до отметки в -26 градусов. Местами возможна изморозь. Южный, юго-восточный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.
В светлое время суток на территории региона воздух прогреется до -12… -17 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер, порывы составят 5-10 м/с.
В это же время ночью в областном центре ожидается -17… -20 градусов. Дневная температура будет варьироваться от -14 до -17 градусов. Осадков, по словам Криворучко, в Омске также не прогнозируется на Крещение. Южный, юго-восточный ветер с переходом на восточный задует с порывами 5-10 м/с.
Ранее Город55 писал о площадках для крещенских купаний. По предварительным данным, за пределами Омска будет 38 купелей в 33 местах. В пределах города также организуют места для омовения.