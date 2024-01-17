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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

иллюстрация

Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение

17 января 2024, 06:35
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, какая погода будет в Омской области на Крещение

Минимальная температура воздуха составит -26 градусов при условии, что на небе будет безоблачно.

Синоптики сделали прогноз погоды на Крещение. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в «Доме журналистов» рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

По ее информации, в пятницу, 19 января, по области не будет существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -16… -21 градусов. В местах без облачности столбик термометра опустится до отметки в -26 градусов. Местами возможна изморозь. Южный, юго-восточный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.

В светлое время суток на территории региона воздух прогреется до -12… -17 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер, порывы составят 5-10 м/с.

В это же время ночью в областном центре ожидается -17… -20 градусов. Дневная температура будет варьироваться от -14 до -17 градусов. Осадков, по словам Криворучко, в Омске также не прогнозируется на Крещение. Южный, юго-восточный ветер с переходом на восточный задует с порывами 5-10 м/с.

Ранее Город55 писал о площадках для крещенских купаний. По предварительным данным, за пределами Омска будет 38 купелей в 33 местах. В пределах города также организуют места для омовения.

Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
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#Погода в Омске#Омск#Омская область#Новости#Крещение#Погода в январе#Наталия Криворучко#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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