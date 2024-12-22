Прогноз погоды в Омске на январь 2025 года: что ожидать

Posted 22 декабря, 05:23
Published 22 декабря, 05:23
Modified 22 декабря, 05:23
Updated 22 декабря, 05:23
В этом году декабрь в Омской области выдался теплым и скупым на осадки. Редко температура воздуха опускалась ниже -15 градусов, а снежные хлопья несколько часов подряд падали на головы прохожих. Но стоит ли ожидать сохранения такой погоды в следующие зимние месяцы? Разбираемся в материале Города55.
Первый месяц зимы в Омской области никогда не отличался суровыми морозами как, например, февраль, когда температура воздуха может понижаться до -36 градусов. Январь же находится между ними, как и в календаре. В этот месяц омичи только готовятся к настоящим морозам.
Средняя температура воздуха в Омской области в январе — -15 градусов днем и -17 вечером. 22 дня в месяце обычно бывают пасмурными, а остальные девять — солнечными, средняя скорость ветра составляет 2 м/с.
В январе 2025 года осадки равномерно распределятся по месяцу, но больше всего их стоит ожидать в первых числах, то есть в новогодние праздники.
В январе продолжительность светового дня начнется с 7 часов 16 минут и дойдет до 8 часов 40 минут. В первый день нового года солнце поднимется в 9:23, а в последний день месяца — ровно в 9.
В начале января стоит ждать возбуждения магнитного поля. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ дали прогноз солнечной активности на эту часть месяца и предупредили, что 5 и 10 января магнитосфера будет более возбужденной, чем обычно.
В этом году новогодняя ночь будет по-зимнему теплой. Согласно предварительному прогнозу погоды, днем 31 декабря в температура воздуха в регионе составит -16 градусов, а ночью — -7 градусов. При этом нужно быть готовыми к слякоти на улицах, так как днем 30 декабря столбик термометра покажет -2 градуса.
2 января температура воздуха в Омской области поднимется еще выше. По данным синоптиков, стоит ждать потепления до +1 градуса днем и -1 ночью. Одновременно с этим прогнозируется мокрый снег и облачность. Далее будет становиться прохладнее: уже 3 января омичей ждет резкое похолодание до -16 градусов.
Такая погода будет сохраняться все новогодние праздники, средняя температура днем составит -15 градусов, а в темное время суток — -18.
Январская погода в Омской области из года в год отличается, иногда показатели расходятся настолько, что сложно представить такие сильные температурные колебания. Так, самый теплый январь в регионе был зафиксирован в 2002 году. Тогда среднемесячная температура воздуха днем составила -7 градусов, а вечером — -8.
Самым холодным же стал 2006 год, когда среднемесячные значения опустились до -24 градусов днем и -26 вечером.
Глобальное потепление вызывает частые и резкие перепады температуры в январе, такое явление встречается во многих регионах России, в том числе и в Омской области. Тому подтверждение — скачки от +1 до -16 градусов менее чем за сутки.
В народе январь считается самым морозным и ветреным месяцем в году. Существует много народных примет, связанных с январской погодой. Часто они помогают предсказать природные явления, погоду на следующие отрезки года и будущий урожай.
Многие погодные явления в январе предвещают, согласно народным приметам, погоду в других месяцах года. Например, считается, что если в первых числах января солнечно и тепло, то в первых числах мая будет холодно и ветрено.
Вот еще несколько примет:
Первый месяц нового года полон праздников разных культур и народов. После Нового года россиян ждет Рождество — один из главных христианских праздников. Также 7 января отмечается Шорыкйол — марийские святки, это праздник зимнего цикла, посвященный окончанию сельскохозяйственных работ и началу подготовки к весне.
Два праздника отмечаются 8 января — святки и «Бабьи каши» (день повивальных бабок и рожениц). 14 января христианская церковь отмечает Васильев вечер и Васильев день. 19 января — праздник крещения Иисуса Христа.
25 января отмечается Татьянин день — этот праздник удивительным образом совмещает науку, образование, религиозные традиции и народную культуру. А 29 января отмечают Сагаалган — главный календарный праздник у буддийских народов Сибири — бурят и тувинцев.
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