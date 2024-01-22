В пределах нормы. Синоптик рассказала о погоде в Омской области на этой неделе

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
По прогнозам специалистов управления, с начала 2024 года температура оставалась в пределах нормы. Начальник ФГБУ Обь-Иртышское УГМС поделилась, какие сюрпризы готовит погода жителям региона на этой неделе.
Так, до четверга в Омской области не стоит ждать сильных осадков. Завтра, 23 числа, синоптики прогнозируют небольшой снег, днем воздух прогреется до -17°, а ночью опустится до -24 градусов.
В середине недели, 24 и 25 января, климатические показатели не претерпят значительных изменений и останутся на уровне предыдущих суток: до -15° ожидается днем и до -23° в темное время суток. В эти дни в некоторых населенных пунктах возможен туман и изморозь. Однако 26 января ситуация начнет стремительно меняться: синоптики обещают обилие снега и заносы на дорогах.