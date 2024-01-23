Гололед и потепление. Стало известно, какие сюрпризы омичам приготовила погода

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Однако до этого предстоит ощутить все прелести настоящей зимы. Так, завтра, 24 января, температура воздуха понизится до -27° ночью и -16°, местами -21, днем. Сильных осадков в регионе не ожидается, но в отдельных районах прогнозируется туман и изморозь.
На следующий день, 25 января, станет немного теплее. Днем воздух прогреется до -9…-14 градусов, а в темное время суток — до -20…-25°, при этом в некоторых частях области ночная температура может доходить и до -30 градусов. В этот день осадков также не ожидается, но возможен туман и гололед.
25 января, в пятницу, Омскую область ожидает потепление. Согласно прогнозу синоптиков, ночью столбик термометра будет показывать до -12…-17°, а к утру температура начнет стремительно расти, вплоть до — 2…-7 градусов. Днем возможен небольшой снег, а также усиление ветра, порывы будут достигать 7-12 м/с.