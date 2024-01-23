Гололед и потепление. Стало известно, какие сюрпризы омичам приготовила погода

На следующий день, 25 января, станет немного теплее. Днем воздух прогреется до -9…-14 градусов, а в темное время суток — до -20…-25°, при этом в некоторых частях области ночная температура может доходить и до -30 градусов. В этот день осадков также не ожидается, но возможен туман и гололед.