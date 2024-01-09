Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, что в Омской области ухудшится погода. Это произойдет завтра днем, 10 января. Ожидается очень сильный ветер со скоростью 25 м/с и больше.
Неблагоприятные метеоусловия сохранятся и ночью 11 января. Синоптики прогнозируют сильный снег и заносы на дорогах. Из-за метели в регионе ухудшится видимость.
По этой причине возможны чрезвычайные ситуации, в том числе техногенные пожары в частном жилом секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения. Из-за плохой погоды могут повредиться линии связи и электропередач, нарушиться транспортное движение.
Местным жителям советуют звонить в случае ЧС и аварий сотрудникам МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также работает Единая дежурно-диспетчерская служба города (78-78-78).