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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель

Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель

9 января 2024, 09:03

В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель

Ветер может разогнаться до 25 м/с и больше, так что местным жителям следует быть внимательными и осторожными при выходе на улицу.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, что в Омской области ухудшится погода. Это произойдет завтра днем, 10 января. Ожидается очень сильный ветер со скоростью 25 м/с и больше.

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся и ночью 11 января. Синоптики прогнозируют сильный снег и заносы на дорогах. Из-за метели в регионе ухудшится видимость.

По этой причине возможны чрезвычайные ситуации, в том числе техногенные пожары в частном жилом секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения. Из-за плохой погоды могут повредиться линии связи и электропередач, нарушиться транспортное движение.

Местным жителям советуют звонить в случае ЧС и аварий сотрудникам МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также работает Единая дежурно-диспетчерская служба города (78-78-78).

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#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Метель#Новости#Штормовой ветер#Погода в январе#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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