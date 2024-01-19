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Стало известно, какую погоду ждать омичам в ближайшие выходные

Гололед и туман. Синоптик рассказала омичам о погоде на ближайшие выходные

19 января 2024, 10:56
Фото: 1MI

Стало известно, какую погоду ждать омичам в ближайшие выходные

Прогнозом поделилась начальник ФГБУ Обь-Иртышское УГМС Наталия Криворучко.

Так, прошедшей ночью температура воздуха на территории региона понижалась до -18…-21°. Самая высокая была зафиксирована в северных районах — Усть-Ишиме и Тевризе, самая низкая же — в южных. В областном центре столбик термометра показывал -20°.

Синоптик также рассказала, что самая низкая температура в крещенскую ночь была зафиксирована в 1923 году и составляла -40,6°, а максимальный показатель бы отмечен 19 января 2007 года — -2,4°.

«Сегодня днем ожидается умеренно морозная, без существенных осадков погода. Температура воздуха -13…-18°, в областном центре -13…-15°.Ночью 20 января похолодает до -27…-32°, в дневные часы до -15…-20°, по северо-западу до -10 градусов», — рассказала Наталия Криворучко.

Однако до полного потепления еще далеко. В воскресенье, 21 января, температура воздуха понизится до -23…-28° ночью и -12…-17° днем. В некоторых районах ожидается туман, изморозь и гололед.

Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение
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