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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Стало известно, какую погоду ожидать омичам на этой неделе

Синоптик рассказала омичам, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни

15 января 2024, 12:22
Фото: 1MI

Стало известно, какую погоду ожидать омичам на этой неделе

Начальник ФГБУ Обь-Иртышское УГМС Наталия Криворучко поделилась, чем на этой неделе прогнозная погода будет отличаться от фактической.

Так, сегодня ночью минимальная температура воздуха составила -27°. Такой показатель наблюдался в северных районах области — Усть-Ишиме, Знаменском, Больших Уках, Таре. В южных районах столбик термометра не опускался ниже -24°.

«До конца рабочей недели погода будет формироваться в поле высокого атмосферного давления. По мере передвижения антициклона Омская область будет находиться на северной, а затем и на западной его периферии. Ожидается морозная, без существенных осадков, погода, местами отложение изморози», — рассказала Наталия Криворучко.

Напомним, что на этой неделе регион ожидает похолодание и полное отсутствие осадков. Потепление ждет жителей Омской области только во второй половине недели.

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