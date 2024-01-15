Синоптик рассказала омичам, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Так, сегодня ночью минимальная температура воздуха составила -27°. Такой показатель наблюдался в северных районах области — Усть-Ишиме, Знаменском, Больших Уках, Таре. В южных районах столбик термометра не опускался ниже -24°.
«До конца рабочей недели погода будет формироваться в поле высокого атмосферного давления. По мере передвижения антициклона Омская область будет находиться на северной, а затем и на западной его периферии. Ожидается морозная, без существенных осадков, погода, местами отложение изморози», — рассказала Наталия Криворучко.
Напомним, что на этой неделе регион ожидает похолодание и полное отсутствие осадков. Потепление ждет жителей Омской области только во второй половине недели.