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Posted 16 сентября, 13:24

Published 16 сентября, 13:24

Modified 16 сентября, 13:27

Updated 16 сентября, 13:27

Какой будет зима в Омской области: предварительный прогноз погоды на начало 2025 года

Какой будет зима в Омской области: предварительный прогноз погоды на начало 2025 года

16 сентября 2024, 13:24
Фото: 1MI
В погодных агрегаторах появился предварительный прогноз погоды на зимние месяцы. Согласно ему, в Омской области не будет заморозков до -40.

Все меньше времени остается до наступления зимы, особенно ее приближение ощущается с приходом холодов. Синоптики Обь-Иртышского УГМС не дают настолько долгосрочных прогнозов и отмечают, что наиболее точные значения можно получить лишь на трое ближайших суток. Однако в погодных агрегаторах предварительный прогноз уже представлен.

Согласно данным портала World-weather, в этом году зима в Омской области не будет аномально холодной. В декабре максимальная температура воздуха составит -19 градусов, столбик термометра будет опускаться и до -9. При этом ожидается много пасмурных дней.

В январе температура не претерпит значительных изменений и будет держаться на уровне -11…-16 градусов днем и -15…-21 ночью. В феврале стоит ждать больше солнечных дней и незначительное повышение температуры: днем — до -8…-16, ночью — до -12…-20 градусов.

Фото: world-weather.ru

Напомним, что с началом осени в Омскую область пришли холода, по сообщениям синоптиков, в конце сентября температура воздуха будет опускаться до -3 градусов.

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