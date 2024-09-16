Какой будет зима в Омской области: предварительный прогноз погоды на начало 2025 года

Posted 16 сентября, 13:24
Published 16 сентября, 13:24
Modified 16 сентября, 13:27
Updated 16 сентября, 13:27
Все меньше времени остается до наступления зимы, особенно ее приближение ощущается с приходом холодов. Синоптики Обь-Иртышского УГМС не дают настолько долгосрочных прогнозов и отмечают, что наиболее точные значения можно получить лишь на трое ближайших суток. Однако в погодных агрегаторах предварительный прогноз уже представлен.
Согласно данным портала World-weather, в этом году зима в Омской области не будет аномально холодной. В декабре максимальная температура воздуха составит -19 градусов, столбик термометра будет опускаться и до -9. При этом ожидается много пасмурных дней.
В январе температура не претерпит значительных изменений и будет держаться на уровне -11…-16 градусов днем и -15…-21 ночью. В феврале стоит ждать больше солнечных дней и незначительное повышение температуры: днем — до -8…-16, ночью — до -12…-20 градусов.
Напомним, что с началом осени в Омскую область пришли холода, по сообщениям синоптиков, в конце сентября температура воздуха будет опускаться до -3 градусов.