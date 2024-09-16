Какой будет зима в Омской области: предварительный прогноз погоды на начало 2025 года

Все меньше времени остается до наступления зимы, особенно ее приближение ощущается с приходом холодов. Синоптики Обь-Иртышского УГМС не дают настолько долгосрочных прогнозов и отмечают, что наиболее точные значения можно получить лишь на трое ближайших суток. Однако в погодных агрегаторах предварительный прогноз уже представлен.