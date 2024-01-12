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Из-за погоды госавтоинспекторы призвали омичей быть осторожнее на дорогах

Госавтоинспекция предупредила омичей об опасности на дорогах из-за погодных условий

12 января 2024, 11:12
Фото: 1MI

Из-за погоды госавтоинспекторы призвали омичей быть осторожнее на дорогах

Сегодня, 12 января, в вечернее и ночное время на территории региона ожидаются осадки и сильные порывы ветра.

В таких погодных условиях региональная Госавтоинспекция просит омичей быть внимательными и осторожными на дорогах. Вечером и ночью 12 января синоптики обещают осадки, метель и снежные заносы.

Чтобы избежать дорожных происшествий, водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, следить за скоростным режимом и избегать излишнего маневрирования, отметили в пресс-службе госавто.

Напомним, что в ближайшие дни температура в некоторых районах Омской области опустится до -35 градусов.

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