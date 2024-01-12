Госавтоинспекция предупредила омичей об опасности на дорогах из-за погодных условий

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В таких погодных условиях региональная Госавтоинспекция просит омичей быть внимательными и осторожными на дорогах. Вечером и ночью 12 января синоптики обещают осадки, метель и снежные заносы.
Чтобы избежать дорожных происшествий, водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, следить за скоростным режимом и избегать излишнего маневрирования, отметили в пресс-службе госавто.
Напомним, что в ближайшие дни температура в некоторых районах Омской области опустится до -35 градусов.